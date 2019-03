Vrba překonal už i Brücknera. Ale nesrovnávejte mě s ním, odmítá

„Ale každý si může samozřejmě ověřit, že to tak není, že jsem pro sebe nehlasoval,“ zdůraznil už vážně.

Vrba anketu ovládl jedním z nejtěsnějších rozdílů posledních let. „Vyrovnanost vyplývá z toho, že Slavia byla úspěšná,“ prohlásil.

„Pro Jindru Trpišovského je to ocenění za to, co momentálně dokázal se Slavií. Já vyhrál kvůli tomu, že jsme získali titul a postoupili do Champions League, kde jsme uhráli sedm bodů, což pro nás byl historický úspěch,“ přemítal nad pořadím.

Osm triumfů, to je nejvíc v historii. Sedm vítězství v anketě má legendární Karel Brückner.

„Nechtěl bych se přirovnávat k panu Brücknerovi, který toho dokázal strašně moc na mezinárodní úrovni. Dovedl národní mužstvo k medailím, k obrovským úspěchům... Z tohoto pohledu to není správné přirovnání, protože on toho dokázal daleko víc než já,“ uvedl Vrba.

Vítězové ankety Fotbalista roku 2018: zleva Talent roku David Lischka, Trenér roku Pavel Vrba, hlavní oceněný Tomáš Vaclík a Fotbalistka roku Kateřina Svitková.

Osm triumf, osmý pohár. Má pro něj doma ještě místo? Nepotřebuje ho.

„Vždy mi ho jen půjčí na dvě minuty, já si ho chytnu a až budu odcházet, tak ho uložím do krabice a tím to končí. Nikdo zatím nevymyslel, že by mi dali nějaký menší, abych si mohl někam vystavit,“ poznamenal Vrba.

„Když jsem ho vyhrál asi popáté, tak jsem říkal: Jediná možnost jak ho uzmout je, že spadnu, rozbiju ho a pak si vezmu tu rozbitou část. Ale jestli budou všichni trenéři tak opatrní jako já, tak vydrží ještě hodně dlouho,“ říkal se smíchem.

Plzeňský trenér se pozastavil také nad systémem hlasování, které zohledňuje úspěchy v uplynulém kalendářním roce.

„Říkal jsem to už několikrát, soutěž by měla být podzim-jaro a ne jaro-podzim, protože si myslím, že by se měl oceňovat výsledek za sezonu,“ myslí si Vrba.

„Z tohoto pohledu je anketa poněkud zvláštní, protože úspěchy se vždycky počítají po jarní části soutěže, ať už jde o národní mužstvo nebo klubová úroveň. Mělo by se to hodnotit podle výsledků, které jsou pro fanoušky důležitější.“

Na tomto principu funguje hlasování v českém Zlatém míči, což je anketa, kterou pořádá Klub sportovních novinářů. V ní jsou však oceňováni pouze hráči, zatímco u Fotbalisty roku, kterého vyhlašuje fotbalová asociace, dostávají ceny kromě hráčů a hráček také trenéři.