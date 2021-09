Hádka se Šádkem? Šlo nám o fotbal, problém spolu nemáme, říká Vrba

Na Vrbu se v Doosan Areně nebučelo, přestože přešel z pohledu Západočechů na nepřátelskou půdu. Naopak si vyslechl potlesk. „Snažil jsem se pro Plzeň dělat maximum jako všude jinde, třeba fanoušci prostě ocenili to, že se nám tu dařilo,“ přemítal.

S výsledkem být ale spokojený nemůže, Sparta navíc natáhla nelichotivou sérii, v Plzni totiž v lize nezvítězila už více než deset let, což dělá dvanáct zápasů.

Viktorii opouštěl bývalý reprezentační kouč v prosinci 2019, tenkrát se v podzimní části sezony vydal na zahraniční angažmá do bulharského Ludogorce.

V únoru letošního roku se Vrba do Česka vrátil, jenže zamířil do Sparty. V sobotu se pak poprvé jako soupeř představil na stadionu Viktorie.

Souhrn 7. kola fotbalové ligy

„Zase jsem tu zažil skvělou atmosféru. Jsem hrozně rád, že lidi znovu můžou chodit na fotbal. Nechci říct, že to předtím nemělo s fotbalem nic společného, ale teď se ukázalo, jak jsou fanoušci pro fotbal důležití,“ chválil Vrba.

K pískotu na protivníkova trenéra nebyl důvod, Plzeň si totiž rychle vybudovala dvoubrankové vedení a utkání dotáhla do vítězného konce. Sparta třikrát inkasovala a potvrdila, že ze západu Čech si body tradičně neodváží. „Proč jsme nezvítězili, to je na detailnější rozbor u videa s chladnou hlavou,“ nechtěl být Vrba konkrétní.

V průběhu se dostal do výměny názorů s Adolfem Šádkem, plzeňským bossem, který za sparťanským koučem přišel ke střídačce.

Vrba ovšem odmítá, že by se jednalo o konflikt. „Jen jsme si vysvětlovali, co se píská jako ruka a nějaká gesta fanoušků. My spolu problém nemáme. Jestli to Áda cítí jinak, to nevím, ale šlo nám o fotbal. Bavili jsme se o tom, co se dneska ve světě píská. Trend je z mého pohledu zvláštní,“ pronesl.

Sparta tak porážkou přepustila první místo v průběžné tabulce fotbalové Fortuna ligy právě Plzni. Nyní je před ní nabitý program, zahájí totiž svou pouť základní skupinou evropských pohárů.

„Narazili jsme na soupeře, který je na úrovni, se kterou se budeme potkávat. Čeká nás Jablonec, Slavia nebo zápasy v Evropské lize. Tenhle blok ukáže, jakou sílu máme. Když ho nezvládneme, bude to špatně,“ ví Vrba.