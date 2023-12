Deset gólů i týmové úspěchy. Jeden z nejlepších podzimů kariéry, říká Souček

Není proto překvapením, že osmadvacetiletý středopolař suverénně vyhrál první část ankety Zlatý míč o nejlepšího hráče Česka.

Pro něj i celý český fotbal by bylo výborné, pokud by se soutěžní ročník hodnotil až v červenci, nikoli v květnu a v červnu jako obvykle.

Znamenalo by to, že národní mužstvo, jehož je Souček kapitánem, na mistrovství Evropy v Německu postoupilo ze skupiny do play off.

„Podzim se povedl jak týmově, tak individuálně,“ řekl Souček, když se dozvěděl o prvenství v novinářské anketě.

V říjnu po debaklu 0:3 v Albánii, když vedení asociace uvažovalo o odvolání reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého, se za něj veřejně postavil. Na hřišti pak v každém ze zbývajících třech kvalifikačních zápasů skóroval a Česko díky tomu postoupilo.

Dalších sedm branek dal za West Ham, i když po návratu z reprezentačního srazu kousal prohru 1:4 na Aston Ville.

A i díky Součkovi londýnský klub atakuje pohárové příčky v Premier League a v Evropské lize postoupil do osmifinále.

„Deset gólů na záložníka za půl roku je fakt úspěch. Když to shrnu, tak podzim byl pro mě jeden z nejpovedenějších,“ prohlásil.

Co byste zmínil na prvním místě?

Asi postup na Euro. To bylo na podzim pro mě asi nejdůležitější. V kvalifikaci jsem dal i důležité góly.

A ve West Hamu?

Patřím k těm, kteří toho odehráli nejvíc. Vyhráli jsme skupinu Evropské ligy, v Premier League bojujeme o poháry. Beru to jako pozitivní půlrok. Jen doufám, že to bude pokračovat i na jaře.

Cítil jste se dobře v létě už během přípravy? V minulém ročníku jste totiž bojovali o záchranu, kritika mířila i na vás osobně.

Měl jsem dlouhé volno, asi tři a půl týdne, to jsem už potřeboval. Těch zápasů za poslední dobu bylo opravdu hodně. V jednom rozhovoru jsem říkal, že se cítím líp než ty roky předtím. Pak je důležité, jak hráč i tým sezonu začnou. A mně i mužstvu se dařilo, sebevědomí rostlo. Snad to tak půjde i dál.

V listopadu jste dal pět gólů v pěti zápasech. Kde se to ve vás vzalo?

Myslím si, že díky sebevědomí, které jsem měl a mám. Věřím si, že si mě míč ve vápně najde. Občas si samozřejmě vyberu místo špatně, ale do další akce jdu zase naplno a pak ten balon přijde.

Přitom ani ve Slavii, kde jste před přestupem do Anglie dával na záložníka rovněž spoustu branek, jste podobnou sérii nezažil.

Právě. Nepamatuju si, že by se mi to někdy předtím povedlo. Možná někdy v žáčcích. Skvělá série, na to asi nezapomenu. A to ještě tři góly jsem dával v posledních minutách a byla z toho tři vítězství. Takže to bylo i hodně důležité pro celý West Ham.

Před Štědrým dnem jste porazili Manchester United, vyhráli pátý ze sedmi ligových zápasů a v tabulce se vyšvihli mezi adepty na poháry. Můžete sedmou příčku ještě vylepšit?

Vypadá to dobře. Myslím, že máme nakročeno velice slibně. Tři sezony za sebou hrajeme poháry a užíváme si to. Nechceme o to přijít. Na jaře jsme vyhráli Konferenční ligu, předtím byli v semifinále Evropské ligy. I když zápasů je hodně a je to náročné, všechny nás baví Evropu hrát.

Do Evropské ligy jste se dostali právě díky vítězství v té Konferenční. Máte sílu na další triumf?

Je to jeden z našich cílů. Chceme být v lize co nejvýš a zase hrát poháry. To je základ. Většinou potřebujete skončit do sedmého místa. Vyhrát Evropskou ligu by bylo zase o něco víc. Teď jsme udělali první krok, vyhráli jsme skupinu. Čeká nás hodně zápasů, abychom se do finále dostali.

Přál byste si v play off narazit na Slavii nebo na Spartu?

Na jednu stranu bych si rád zase zahrál v Praze. Ať už na Slavii, nebo na Spartě. Přišlo by hodně známých a byl by to skvělý zážitek pro mě, pro rodinu, pro všechny lidi kolem mě. Ale na druhou stranu bych se Slavií hrát nechtěl. Přeju si, aby ona i my došli co nejdál. Jsem ve West Hamu a udělal bych všechno pro to, abychom postoupili. Pak by pro mě nebylo příjemné Slavii vyřadit.

V nedávném utkání proti Crystal Palace (1:1) jste West Ham vedl jako kapitán. Co to pro vás znamenalo?

Pro mě osobně to byla velká čest. Trenér mi už předtím říkal, že přemýšlel o tom, že bych byl kapitánem od začátku sezony.

Ale nakonec vybral Kurta Zoumu. Nemrzelo vás to?

Jsem za ním. A když on pak nehrál, bylo pro mě skvělé, že jsem tu pásku měl. Můžu to brát jako další krok v kariéře. Kapitána jsem dělal ve Slavii, dělám ho v reprezentaci a teď jsem to zažil i v Premier League, kde jsou ti nejlepší hráči na světě. Vážím si toho a věřím, že i kluci za mnou jdou.

V reprezentaci jste kapitánem už dva a půl roku. Stal jste se jím po minulém mistrovství Evropy. Jaké to pro vás bude příští rok v Německu právě na Euru?

Na to se hodně těším. Perfektní stadiony, zázemí, do toho spousta fanoušků. Ti naši to mají blízko. Kromě West Hamu mám v hlavě právě Euro, na které se budu připravovat celé jaro. Věřím, že tam můžeme být úspěšní jako na tom posledním, kdy jsme byli ve čtvrtfinále. Bude to zase obrovská čest a zároveň velká zodpovědnost. Hrát za reprezentaci mě hodně baví a Euro je jedna z největších akcí, na kterou se člověk může v kariéře těšit.