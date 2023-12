Tohle období si užívám, ale někdy mám i štěstí, přiznal Souček po dalším gólu

Je to už klasický scénář. Když West Ham potřebuje dát gól, vysouvá se Souček až do pokutového území, kde čeká na centry. O jeden takový se tentokrát postaral Maxwel Cornet.

Jeho nadýchaný balon do vápna přeletěl všechny bránící hráče a našel přesně nastavenou pravačku nabíhajícího Součka, který se pak už jen rozběhl slavit do rohu hřiště.

„Ten gól byl hodně podobný tomu, který jsem o víkendu vstřelil Burnley, akorát jsem použil trochu jinou část pravé nohy. Ten centr byl perfektní, bylo mi jasné, kam míč doletí, a byl jsem připravený ho zakončit,“ popsal pro klubový web.

„Dostává se do správných pozic a tentokrát se mu to zase povedlo, jsme za to opravdu vděční,“ chválil ho trenér David Moyes.

Pět gólů v pěti utkáních za sebou, z toho tři trefy byly vítězné. Na defenzivního záložníka až neuvěřitelná bilance.

„Někdy je to štěstí, někdy jsou to mé zkušenosti, ale zkrátka chci být vždycky připravený se prosadit a jsem rád, že se mi to teď daří,“ liboval si.

Kromě víkendového zápasu s Burnley (2:1) rozhodl Souček také duel s Nottinghamem (3:2) před reprezentanční přestávkou. Mezitím se dvakrát prosadil v dresu národního týmu.

„Není to tak, že bych ty góly střílel v rozhodnutých zápasech. Většina z nich byla důležitá a pomohla nám k bodům, z čehož mám velkou radost,“ rozplýval se.

Jeho branka opět anglický tým vysvobodila. S Bačkou Topola, která v aktuálním ročníku uhrála pouhý jeden bod, se totiž West Ham trápil.

„Byl to pro nás ve všech ohledech náročný zápas. Zvlášť v první půli jsme nehráli vůbec dobře, nebyli jsme dostatečně rychlí. A ani po přestávce jsme si nedokázali vytvářet hodně šancí,“ zhodnotil Souček.

„Měli jsme pár dobrých momentů, ale nikdy jsme nedokázali soupeře pořádně zatlačit či výrazněji ohrozit. Naši útočníci se prakticky ani jednou nedostali do míst, odkud by mohli zakončit, z toho jsem zklamaný,“ povzdechl si Moyes.

Díky vydřené výhře se West Ham udržel na špičce tabulky skupiny A. Postup má po čtvrtku jistý, první místo musí ještě uhájit proti Freiburgu, který má stejný počet bodů, ale vzájemná bilance hovoří pro anglický celek. Tomu tak stačí neprohrát.

Fotbalisté West Hamu slaví gól Tomáše Součka (vlevo) na hřišti srbského celku Bačka Topola.

„Naším prvním cílem byl postup. Teď chceme ještě ovládnout skupinu, abychom šli rovnou do osmifinále. Samozřejmě budeme chtít za dva týdny vyhrát, ale je pro nás dobře, že nám bude stačit i bod,“ pochvaloval si Souček.

„Chceme se udržet na čele, takže budeme muset doma odehrát velký zápas. Doufám v podporu našich fanoušků, kteří nás poženou za dobrým výsledkem,“ dodal Moyes.

Možná bude kromě fanoušků opět potřeba také Souček, kterému se doma zvlášť daří.