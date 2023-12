Souček má kapra i v Anglii, spoluhráčům z West Hamu už donesl cukroví

Zatímco v předchozích dvou letech hrál Souček zápas na druhý svátek vánoční, takzvaný Boxing Day, letos nastoupil v sobotu proti Manchesteru United (2:0) a další utkání ho čeká až 28. prosince. „Program byl teď opravdu náročný. Jeden zápas za druhým, za devět a půl dne jsme odehráli čtyři zápasy. Vše jsme připravovali směrem k Manchesteru a teď si s rodinkou užijeme 24. a 25. prosince takové dva vánoční dny. Pak zase začne příprava na ligu,“ uvedl Souček.

„Snažíme se tady dodržovat české tradice. Pořád jsme z Česka a chceme mít české Vánoce. Uděláme si samozřejmě i lehce anglické, ať to trochu propojíme, když už tady nějakou dobu žijeme. Ale bramborový salát, kapr, vánočka a plno dalších tradic si chceme dovézt z Česka. A třeba nějaký malý dáreček si toho 25. prosince jako Angličani taky dáme, ať to trochu propojíme,“ doplnil osmadvacetiletý záložník, který ve West Hamu působí společně s obráncem Vladimírem Coufalem.

Ani letos není Souček ochuzen o kapra. „Jde tady sehnat. I když hodně hráčů i lidí z realizačního týmu chodí rybařit, tak to neslyší rádi. Říkají, že mu tak maximálně dají pusu a pustí ho. Nikdy ho nejedli, takže nechápou, že my Češi to jíme,“ uvedl Souček.

„Zatím každé Vánoce jsem tady kapra měl. Vždy se domlouvám s naším kuchařem, že mi ho přiveze. I v tom jsou tady hodně nápomocní. I bramborový salát samozřejmě bude,“ řekl Souček s úsměvem směrem k tradiční pochutině, kterou ve West Hamu v minulosti svým výrokem proslavil.

Záložník Tomáš Souček z West Hamu fauluje Antonyho z Manchesteru United.

O české zvyky se snaží v kabině podělit. „Minulý rok jsem přinesl do šatny cukroví, které dělala rodina. Vůbec to tady neznají. Ochutnali to hráči, realizační tým a maséři, ti si na tom nejvíc pochutnávali. Že je to něco výjimečného, co neznají, že znají ze sladkého víceméně čokoládu a buchty. Zjistili trochu nějakou českou tradici a byli rádi, že jsem se s nimi o to trochu podělil,“ řekl Souček.

Vánoce spolu s manželkou Natálií podruhé slaví ve čtyřech. Mladší dceři Karolíně je přes rok, starší Tereze bude v lednu pět let. „Už minulý rok byl skvělý, teď je to také úžasné. Už jsme spolu zdobili stromek. Šli jsme si ho vybrat, protože máme rádi opravdový, živý. Zároveň jsme napsali Ježíškovi. Sama napsala věci, které by chtěla. To už je něco krásného,“ řekl Souček.

„Strašně ráda tancuje a zpívá. Tak si přála takový repráček, na který se dávají postavičky z pohádek, jako je Elsa nebo Peppa Pig (Prasátko Peppa). Vánoce jako svátek a klid si užíváme všichni, ale přímo ten Ježíšek je hlavně pro děti a jejich radost. Na to se těším, jak uvidím svoje děti, hlavně tu starší, šťastnou a bude mít zase nezapomenutelný zážitek,“ dodal Souček.