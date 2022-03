Souček by gól vyměnil za výhru. Každý zápas za Česko je pro mě ctí

Národní mužstvo má za sebou březnový sraz, další bude až v červnu.

Souček se z Walesu už do Česka nevracel, na rozdíl od ostatních spoluhráčů. Z Cardiffu přejede do Londýna, kde hraje za West Ham a v neděli ho čeká duel proti Evertonu.

Poslední týden dal všechny síly ve prospěch reprezentace. Ač je v klubu extrémně vytížený, jako jeden ze tří hráčů zvládl všechny minuty minulý týden v prohrané baráži ve Švédsku a ze hřiště neslezl ani v přípravě ve Walesu.

„Každý zápas za reprezentaci je pro mě obrovskou ctí. Každý z nás by to to tak měl mít,“ prohlásil sedmadvacetiletý kapitán.

Nechtěl jste si přece jen odpočinout, když ve Walesu o body ani o postup nešlo?

Sám jsem říkal, že hrát chci, že chci týmu pomoct. Ve Švédsku jsme odvedli dobrou práci, ale gólově ani výsledkově to nevyšlo. Chtěl jsem dát všechno i do zápasu ve Walesu, chtěl vyhrát a být k ruce klukům, kteří za reprezentaci tolik nenastupují. Prostě bojovat za národní tým.

Jak se vám hrálo?

Začali jsme dobře, první poločas byl celkově hodně kvalitní. Je jen škoda, že jsme nedali víc gólů, šance jsme na to měli. A další smůla, že když už ten gól dáme, tak ho hned taky dostaneme. To nás trochu srazilo. Druhý poločas už byl z obou stran hodně bojovný. Dali jsme tyč, ke konci jsme překopli bránu. S první půlí jsem hodně spokojený, remíza je asi zasloužená.

Jak byste březen v reprezentaci hodnotil? Kdo ze spoluhráčů vás zaujal?

Všichni makali, jak ve Švédsku, tak ve Walesu. Myslím si, že jsme ukázali, co nás vždycky zdobilo. Bojovali jsme jeden za druhého, k tomu přidali i kvalitu. Všichni, kteří nastoupili, odvedli dobrou práci. Za všechny kluky jsem rád.