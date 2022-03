Šilhavý: Nebylo snadné dostat tým na správnou vlnu. Souček? Chtěl hrát do konce

V jednačtyřicátém zápase reprezentace od chvíle, kdy na lavičku usedl právě Šilhavý, to byla v úterý večer ve Walesu teprve pátá remíza.

„Po nezvládnuté baráži ve Švédsku nebylo jednoduché dostat hráče na správnou vlnu, ale vzali to se vší vážností,“ chválil šedesátiletý kouč.

Jak se vám výkon týmu líbil?

Výsledkově jsme to zvládli, herně celkem taky, i když první půle byla z naší strany o poznání lepší než druhá. V sestavě bylo pět nových jmen, to se na souhře projevilo. Domácí se navíc postupně zlepšovali, dostávali nás pod tlak, ale nakonec jsme to byli my, kdo mohl dát vítězný gól.

Jak budete březnový sraz hodnotit jako celek?

Nesplnili jsme hlavní cíl v baráži. Chtěli jsme jít přes Švédy a poprat se o postup na mistrovství světa, ale bohužel. Kluci to museli hodit za hlavu, najít motivaci a hrát hned ve Walesu.

Neuvažoval jste, že změn v sestavě bude ještě víc? Třeba kapitán Souček zase odehrál plných devadesát minut.

Chtěl nastoupit, chtěl hrát. Od začátku jsme byli domluvení, že až zvedne ruku, půjde dolů. Ale on mě ještě o přestávce ujistil, že chce na hřišti zůstat až do konce.

Znají už hráči vaše rozhodnutí o pokračování či nepokračování u týmu?

Ne, nebyl čas to řešit. Jen jsme se s některými hráči loučili, třeba Souček už zůstává na ostrovech, ale ohledně naší budoucnosti platí, co jsem řekl už před zápasem: počkáme na schůzku s vedením asociace.

Jak jsou na tom Staněk a Masopust, kteří ze zápasu museli odstoupit kvůli zranění?

Mrzí mě to. Staněk dostal úder do hlavy i vzhledem k tomu, že měl relativně nedávno otřes mozku, rozhodli jsme s lékaři, že do druhého poločasu už nenastoupí. Teď však vypadá v pohodě.

A Masopust?

Píchlo ho v třísle, ale nemělo by to snad být nic vážného.