Šilhavý jednal s šéfem fotbalu. Fousek: Než bude jasno, tak žádný komentář

Když Jaroslav Šilhavý v noci ze 24. na 25. března po statečném boji o šampionát dorazil v útrobách stadionu ve švédské Solně mezi novináře, byl smutný, zklamaný, unavený z vyčerpávajícího utkání, které domácí Švédové rozhodli v prodloužení (1:0).

„Co bude dál, teď nerozhodnu. Ani to teď nechci řešit, je mi to proti srsti. Smlouvu mám do posledního července a jsem připravený na cokoli. Nejdřív si to všechno musíme vyhodnotit v týmu, pak budeme sedět s vedením,“ říkal.

Během následujících dnů, než reprezentační sraz ukončil a hráči se vydali do mateřských klubů, opakoval: „Nechci předjímat. Máme schůzku s předsedou a s vedením asociace. Pobavíme se o tom, co a jak dál. Jestli mám chuť pokračovat? Nezlobte se, vyjádřím se až po schůzce. Něco v hlavě mám, ale nechtěl bych to teď říkat. Jednání rozhodne co a jak.“

To však zatím nic nerozhodlo, Šilhavý a Fousek se naposledy viděli během pondělí.

„Na četné dotazy potvrzuji, že jsem se s trenérem Šilhavým sešel. Scházíme se průběžně, je to naprosto normální a přirozené,“ podotkl předseda Fousek.

Ve hře jsou logicky tři možné scénáře.

Šilhavý zůstane do vypršení smlouvy do 31. července, odkoučuje tak i čtyři červnová utkání v Lize národů, kdy se tým utká dvakrát se Španělskem, jednou se Švýcarskem a s Portugalskem.

Nebo se výkonný výbor většinově shodne, že Šilhavý už nemá národnímu mužstvu co dát, a za dva týdny ho na svém jednání odvolá.

Nebo vedení českého fotbalu usoudí, že Šilhavý je i dál vhodným kandidátem pro reprezentaci, a dá mu důvěru na další období, což je kvalifikace o postup na Euro 2024 v Německu.

„Budeme chtít znát také pohled naší sportovní rady, ale v mantinelech poradního orgánu. Otázka proto nezní, zda má trenér Šilhavý setrvat, ale budeme chtít znát řadu názorů na reprezentaci,“ podotkl Fousek k roli nově vzniklé skupiny.

Tu tvoří bývalí reprezentanti Vladimír Šmicer, Tomáš Rosický, Zdeněk Grygera, dále pak trenéři Antonín Barák starší, Zdeněk Psotka, skaut Jan Říčka a funkcionář Ondřej Lípa.

Výkonný výbor asociace se sice sejde už tento čtvrtek, ale Šilhavého pozici řešit nebude.

„Půjde o mimořádné zasedání, které bude primárně věnováno finančním záležitostem a rozpočtu. Určitě nebude rozhodovat o otázce reprezentačního trenéra,“ řekl Fousek.

Šilhavý je u národního mužstva od října 2018, uvadající a rozháraný tým pozvedl. Zvládl s ním kvalifikaci na Euro, kde Česko postoupilo až do čtvrtfinále.

V prvním ročníku Ligy národů ho udržel v druhé úrovni, v dalším ročníku postoupil mezi elitu. Nepovedla se však kvalifikace o mistrovství světa 2022 v Kataru a situaci nezachránil ani v baráži proti Švédsku.

Je třeba vidět, že za tři a půl roku u áčka přenesl do týmu charakter, kázeň, férové jednání, pracovitost. Hráče má na své straně. A to není málo.

Pokud by Šilhavý novou smlouvu nedostal, na výběr moc nástupců není. Nejvíce se v kuloárech mluvilo o Ivanu Haškovi, jenž naposledy vedl Libanon a v arabském světě působí posledních jedenáct let.

Další jméno: Vítězslav Lavička. Současný kouč Kuvajtu, předtím vedl Slask Vratislav, tři roky českou jedenadvacítku a stejnou dobu Spartu, s níž v roce 2014 vyhrál titul.