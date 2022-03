Zima po zápase ve Walesu: Ostudu jsme neudělali, prohra v baráži pořád bolí

„Těžko se mi to hodnotí, když jsme ten důležitější zápas prohráli,“ říkal jedenadvacetiletý obránce z FC Turín na tiskovce po úterní remíze 1:1 v přípravném utkání ve Walesu.

Prohra v prodloužení v semifinále baráže o postup na mistrovství světa ve Švédsku ještě nepřebolela?

Pořád to mrzí, hlavně ta šance v poslední minutě. V prodloužení nás pak už Švédové přehráli. Před Walesem jsme si řekli, že to hodíme za hlavu a že jdeme odehrát dobré utkání. Abych byl upřímný, na mně to stopy zanechalo. Bude dlouho trvat, než to přebolí.

Vy sám osobně můžete být spokojený. V Turíně jste poslední měsíc nehrál, v reprezentaci jste si připsal plný počet minut.

S Walesem to byla klasická příprava. V ní si každý hráč zkusí něco, co by si v mistráku nedovolil. Mohli jsme si zahrát. Chtěli jsme zvítězit. A i když se to nepovedlo, tak ostudu jsme neudělali.

Ale také jste nenadchli. Jak byste utkání v Cardiffu hodnotil?

Až na začátek druhé půle, kdy jsme se dostali pod tlak, to bylo bez problémů. Prvních dvacet minut jsme si s tím poradili dobře, domácí pak trochu změnili rozestavení, vytáhli nahoru dalšího hráče a přečíslovali nás. S tím jsme měli potíže. Ale myslím si, že celkově jsme to zvládli dobře.

V příštích dnech bude trenér Šilhavý jednat s vedením asociace o tom, jestli u národního mužstva dál zůstane. Vy hráči jste mu už vyjádřili podporu. Má i vaší?

Tyhle záležitosti mají na starostí starší a zkušenější spoluhráči. My mladší za nimi stojíme.

Příští sraz bude v červnu a vy máte před sebou čtyři zápasy v Lize národů, dva proti Španělsku, jeden proti Portugalsku a Švýcarsku.

Všichni víme, jaký máme los. Čekají nás výborné zápasy, těšíme se moc. Doufám, že přijde hodně lidí, podpoří nás a společně si to užijeme.