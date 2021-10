Co si chceme přivézt? No přece vítězství, velí kapitán Souček

Citelně oslabená česká reprezentace vyhrát musí, aby si polepšila v boji o mistrovství světa 2022. Pořád jde o výhodné druhé místo ve skupině, ze kterého by se šlo do březnové baráže z domácího prostředí. „Máme to v hlavách,“ zdůraznil český kapitán.

Upřímně, bude to úplně jiný duel než na začátku září v Ostravě. Už kvůli atmosféře. Zatímco ve vítkovické aréně to vřelo, v Kazani bude ticho. Ono by beztak kvalifikační utkání Česka s Běloruskem lákalo málokoho, nicméně samospráva v Tatarstánu rozhodla za všechny: hraje se bez diváků a basta!

„Bude to jako v korona době, takže víme, co nás čeká. Sice bez kulisy, o to víc se ovšem můžeme my hráči dirigovat. Věřím, že i díky tomu to zvládneme,“ přemýšlel Souček.

Kromě jiného jde taky o skóre, které by si Češi měli vylepšit. V Ostravě to nevyšlo. Z velké převahy a kvanta šancí vytěžili jediný gól, naštěstí ten vítězný. V Kazani se potřebují ve finální fázi rozparádit. Už kvůli tomu, aby napravili páteční domácí ztrátu 2:2 s Walesem: „Proti Velšanům to nebylo ideální od nikoho. Je potřeba přidat.“

Jak to udělat, když národnímu týmu schází tolik prověřených jmen?

Do Kazaně neodletěli vykartovaný Barák s pokopaným Holešem, před tím omluvenka přiletěla taky od Jankta, Coufala, Masopusta, Ševčíka nebo Bořila. Ti všichni jsou schopní náruživě podpořit útok, případně sami zakončit. A teď? Je potřeba co nejvíc podpořit Patrika Schicka, který si do reprezentace přivezl parádní formu z Leverkusenu.

„Věřím, že když Patrikovi uděláme podobný komfort jako má v klubu, dopadne to dobře. Nicméně žádný zápas není o jednom hráči. Musíme hrát jako jeden tým,“ zdůraznil kapitán.