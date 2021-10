Vylepšit si skóre? Hlavně se musíme soustředit na vítězství, říká Šilhavý

Česká reprezentace ve svém předposledním vystoupení v kvalifikaci MS vyzve dnes od 20:45 tým Běloruska. Zápas se hraje na neutrální půdě v Kazani, kvůli náhle zpřísněným covidovým opatřením navíc bez diváků. Šilhavého tým potřebuje zvítězit, aby si udržel aspoň teoretickou naději na konečné druhé místo a lepší výchozí pozici v baráži.

V konečných počtech může hrát roli i skóre. Plánujete proto nastoupit v ofenzivnější sestavě?

Jsme si vědomi svého postavení v tabulce, víme, že pro udržení naděje na druhé místo musíme jednoznačně vyhrát. Ale vůbec bych to nestavěl do roviny, že jsme si přijeli vylepšovat skóre. Samozřejmě, i to se bude počítat, ale cítíme respekt k soupeři. Proti Walesu tady nedávno drželi do poslední minuty nerozhodný výsledek, i v našem vzájemném utkání jsme poznali, že mají rychlé hráče, před kterými musíme být na pozoru. Chceme jednoznačně vyhrát, kdyby se nám to podařilo dát víc branek, tak budeme taky rádi.

ONLINE: Bělorusko vs. Česko podrobná reportáž od 20:45

Budete se snažit víc dostat do hry Schicka, aby tým mohl plně využít jeho kvalit?

Víme, že má velkou formu, viděli jsme to i v praském utkání proti Walesu, byť se tam neprosadil. Byl nebezpečný, soupeř ho zdvojoval, ztrojoval, což jsou situace, ze kterých mohou těžit i další hráči. Vnímáme to, že bychom mohli Patrika víc doplnit, víc ho zásobovat přihrávkami, hrát rovnou na něj, to jsme si všecho řekli a při přípravě se k tomu ještě vrátíme. Věřím, že ta spolupráce bude ještě lepší.

Jaké máte informace o soupeři, který ztratil řadu hráčů, a tak nastoupí v hodně obměněné sestavě?

Chceme se soustředit na sebe a na svůj výkon. Domácí zápas s Bělorusy se nám moc nepovedl, takže bychom chtěli navázat spíš na dřívější zápasy. I obměněný tým může zahrát dobře, bylo by zavádějící spoléhat na to, že budou oslabení. Viděli jsme jejich poslední zápas v Estonsku (prohra 0:2), budeme připraveni, ale soustředíme se na sebe a chceme vyhrát.

Bude se hrát na neutrálním hřišti, navíc bez diváků. Co čekat od takového zápasu očekáváte?

Kulisa je hodně důležitá, bez ní to nebude dobré pro nás ani pro soupeře, ale nesmíme si to připouštět. Musíme pracovat na tom, abychom si hráči i před prázdnými tribunami udrželi koncentraci a soustředili se na svůj výkon. A i bez diváků aby šli za třemi body.