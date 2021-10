Po chybách nejistota. Hlava ve výkonu hrála roli, jsme zklamaní, řekl Chytrý

Poté, co odvolil, usedl Chytrý před monitor a tradičně den po utkání hovořil s novináři. „Šli jsme po skupinách, byl o to velký zájem. Spousta hráčů i členů realizačního týmu volit byla,“ reagoval na nefotbalovou otázku.

Nejvíc ale pochopitelně mluvil o pátečním duelu.

Ten se českým fotbalistům nepovedl, byli rádi za remízu, barážové druhé místo už nemají ve svých rukách, jelikož Wales zůstal hned za nimi a sehrál o utkání méně.

„Chtěli jsme uspět, vyhrát, to se nepovedlo. Jsme zklamaní,“ neskrýval Chytrý. „Ta nálada je ještě podpořená tím, že se nám nepovedl ani výkon. Nebyl ideální.“



Šilhavého asistent zmínil hlavně dva zásadní problémy v představení Součka, Schicka a spol.

„V první půli to byla výstavba útoku. Nebyla optimální rozehrávka odzadu a nebylo to jen o obráncích, ale i o pohybu hráčů vpředu, který nebyl. Vyplývala z toho neurovnaná hra, nepřesnosti, chyby. Walesu jsme tím nabíjeli: mohl hrát zezadu, na brejky a to mu sedělo.“



Druhým faktorem v nevydařeném výkonu byla špatná reakce fotbalistů na vzniklé protiútokové situace.

„Neřešili jsme je dobře. Nedobře jsme dostupovali,“ poznamenal Chytrý. „Měli jsme si lépe poradit jak v útočné fázi, tak i lépe reagovat v té obranné.“ Jeho kolega Šilhavý bezprostředně po utkání také zmínil, že jeho svěřenci měli těžké nohy.



„To souvisí s průběhem toho utkání. Nohy ztěžknou, když znejistíte po chybách, roli v tom sehrály i kvalitní brejky Walesu, rychlost,“ přemítal asistent, že šlo spíš o psychický problém než o fyzickou kondici.

„Byli jsme pak o krok pozadu, přibrzdilo nás to. Podvědomá reakce bývá, že si hráč nechává distanc, ale to je prostě špatně. Hlava hrála roli ve výkonu. Nebyli jsme odvážní, dostatečně agresivní. To byla chyba,“ lamentoval Chytrý.

Češi v pondělí nastoupí proti Bělorusku a Chytrý vzhledem k výkonu nevyloučil změny v sestavě. „Postavíme hráče, u kterých budeme přesvědčeni, že jsou schopni to zvládnout aktuálně nejlépe,“ uvedl.

Národní mužstvo odletí na předposlední kvalifikační utkání v neděli dopoledne. Vzhledem k sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska se bude hrát na neutrální půdě v ruské Kazani, a navíc bez diváků.

„Atmosféra bude nulová. Co se týče utkání, tak Bělorusové hráli v poslední době v rozestavení 5-4-1. Poctivě a důrazně brání, hrají takový fyzický fotbal a spoléhají na rychlé protiútoky. Myslíme si, že jejich projev bude stejný i v zápase s námi,“ dodal Chytrý.