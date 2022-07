Někdejší fotbaloví šéfové Blatter a Platini byli soudem zproštěni obvinění

Jak šel čas v kauze Blatter a Platini 25. září 2015 - Švýcarské úřady začaly v souvislosti s korupční kauzou Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) vyšetřovat Blattera kvůli podezření ze zpronevěry a zneužití pravomoci, a Platiniho, jenž v roce 2011 dostal od FIFA podezřelou platbu ve výši dvou milionů švýcarských franků. Podle obou funkcionářů se jednalo o část platby za jeho práci pro federaci z let 1999 až 2002, kdy byl Platini Blatterovým poradcem. Funkcionáři uvedli, že mezi sebou měli ústní dohodu, ne písemný doklad. 8. října 2015 - Etická komise FIFA pozastavila Blatterovi a Platinimu, jenž byl dlouho největším favoritem na post nového předsedy FIFA, na 90 dní výkon funkce. 21. prosince 2015 - Etická komise FIFA rozhodla o tom, že Blatter a Platini nesmějí osm let působit ve fotbale kvůli porušení etických pravidel. Podle komise porušili článek 21 etického kodexu FIFA o korupci a uplácení i článek 20 o přijímání darů a jiných výhod. Blatter se podle komise zároveň dopustil střetu zájmů a zneužití funkce prezidenta FIFA. Oba dostali také pokutu. 24. února 2016 - Odvolací komise FIFA snížila Blatterovi a Platinimu trest za porušení etických pravidel z osmiletého zákazu působení ve fotbale na šestiletý. V prohlášení uvedla, že trest zmenšila na základě polehčujících okolností, jimiž jsou jejich dlouholetý přínos fotbalu. 9. května 2016 - Sportovní arbitrážní soud CAS snížil Platiniho zákaz činnosti ve fotbale z šesti let na čtyři roky. Rovněž mu snížil pokutu z 80 na 60 tisíc švýcarských franků (asi 1,46 milionu korun). Francouz vzápětí rezignoval na post předsedy UEFA. 5. prosince 2016 - CAS potvrdil šestiletý zákaz působení ve fotbale pro Blattera. 6. července 2017 - Švýcarský federální soud zamítl odvolání Platiniho proti čtyřletému zákazu působení ve fotbale. 16. prosince 2019 - FIFA podala u švýcarského soudu žalobu na Blattera a Platiniho, aby získala zpět peníze, které Blatter poslal Platinimu v roce 2011. 5. března 2020 - Platini neuspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku s odvoláním proti čtyřletému zákazu působení ve fotbale, který mezitím vypršel. 26. června 2020 - Platiniho začaly vyšetřovat švýcarské úřady. 24. března 2021 - Blatter dostal od etické komise FIFA za korupci další, více než šestiletý zákaz působení a pokutu ve výši jednoho milionu švýcarských franků (asi 24 milionů korun) za porušení etického kodexu FIFA. Vstoupil v platnost v říjnu po vypršení původního trestu. 2. listopadu 2021 - Blatter a Platini byli obžalováni švýcarskými úřady z podvodu, špatného hospodaření, zpronevěry prostředků FIFA a padělání dokumentů. 8. června 2022 - Ve Švýcarsku začal soud s Blatterem a Platinim. 8. července 2022 - Soud v Bellinzoně zprostil Blattera i Platiniho obvinění.