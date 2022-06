Pane Platini, ty peníze nám vraťte! FIFA přišla k soudu s nárokem

Blatter a Platini čelí u soudu v Bellinzoně obžalobě z podvodu, špatného hospodaření, zpronevěry prostředků FIFA a padělání dokumentů. Švýcarský prokurátor pro ně už ve středu požádal o podmíněný trest na 20 měsíců se zkušební dobou na dva roky.

Platini v únoru 2011 od Blattera obdržel dva miliony švýcarských franků (48 milionů korun) jako odměnu za poradenskou činnost, údajně jako doplatek.

Podle šestaosmdesátiletého Švýcara si Platini řekl o milion franků ročně, FIFA si ale takový plat nemohla dovolit, a tak byl podepsán kontrakt jen na 300 tisíc. Vyplacení zbytku peněz podle svých výpovědí stvrdili „gentlemanskou dohodou“. Podle právní zástupkyně ale nic ve smlouvách nenasvědčuje tomu, že 300 tisíc byla jen záloha, převedení dalších peněz navíc FIFA podle ní neratifikovala.

Soudní přelíčení, které začalo minulou středu, by mělo v Bellinzoně pokračovat do 22. června. Rozsudek by měl padnout 8. července.