Sedmnáctka hrála s Moldavskem bez gólů, postup se jí komplikuje

Fotbal

Zvětšit fotografii Radek Bejbl, bývalý hráč Slavie i Atlétika Madrid | foto: Kateřina Šulová, ČTK

dnes 18:23

Čeští fotbalisté do 17 let i v druhém utkání úvodní fáze kvalifikace mistrovství Evropy jen remizovali 0:0. Po nerozhodném výsledku s domácím Finskem svěřenci trenéra Radka Bejbla překvapivě nedokázali dát gól ani Moldavsku a zkomplikovali si cestu za postupem do další fáze.

Český celek je po dvou zápasech čtyřčlenné skupiny na třetím místě a v posledním duelu potřebuje v úterý porazit aktuálně druhou Bosnu a Hercegovinu. Do závěrečné fáze kvalifikace postoupí první dva týmy z každé skupiny a čtyři celky z třetích míst s nejlepší bilancí v zápasech s postupujícími mužstvy. Úvodní fáze kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let Česko - Moldavsko 0:0

Sestava ČR: Vágner - Burgo (77. Daněk), Vitík, Zentrich, Fojt - Jambor, Drozd - Černák (62. Uriča), Langhamer, Šíp - Hadaš (62. Vecheta). Trenér: Bejbl. Bosna a Hercegovina - Finsko 1:2

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Finsko 2 1 1 0 2:1 4 2. Bosna 2 1 0 1 4:2 3 3. Česko 2 0 2 0 0:0 2 4. Moldavsko 2 0 1 1 0:3 1