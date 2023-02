Zaplatí stadiony v Egyptě i v Řecku, aby získali MS. Tajný saúdský plán odhalen

Naposledy FIFA zemi v pondělí přiklepla pořadatelství prosincového mistrovství světa klubů, což opět rozlítilo světové lidskoprávní organizace včetně Amnesty International.

Hojně se v posledních dnech řešilo i zvažované saúdské partnerství ženského mistrovství světa, příchod Cristiana Ronalda coby hlavní tváře tamní nejvyšší soutěže nebo ještě dříve nákup tradičního anglického klubu Newcastle United.

Jiný monstrózní plán se však rodí na pozadí, a před pár dny na něj upozornil dokonce přední evropský zpravodajský server Politico, který se zabývá mezinárodní politikou.

Týká se vytouženého mistrovství světa v roce 2030, k němuž mohutné investice do fotbalu směřují a o které se Saúdové chtějí strategicky ucházet v kooperaci s Řeckem a Egyptem.

„Nabízejí, že právě Řecku i Egyptu novou infrastrukturu pro šampionát včetně stadionů plně uhradí, pokud s nimi do toho půjdou,“ odhalují nejnovější zjištění zamýšlenou mnohamiliardovou investici. Saúdská Arábie by pak na oplátku logicky měla při přípravách hlavní slovo a uspořádala by většinu, tedy asi tři čtvrtiny všech zápasů osmačtyřicetičlenného turnaje.

Ptáte se proč?

Proč Saúdové hledají (a de facto si kupují) spojence, když by celou akci ekonomicky i organizačně hravě utáhli sami?

Důvody jsou ryze taktické.

Skupina tří států ze tří kontinentů, což je TEN klíčový detail, bude mít větší šanci pro zisk potřebné podpory. Buďte si jistí, že Saúdové mají všechno dobře propočítané.

Pořadatele mistrovství světa po korupčních skandálech z předchozích let, které vyvrcholily kontroverzními šampionáty v Rusku (2018) a v Kataru (2022), místo výkonného výboru FIFA nově volí všech 211 členských asociací. Více než čtvrtina hlasů (54) přitom pochází z Afriky, a tak by případné zapojení Egypta mohlo přinést důležitou a dost možná i rozdílovou podporu části kontinentu (nezanedbatelný je také vliv saúdských mimosportovních investic v Africe).

Další pomoc by měla garantovat Asie a Řecko může navrch přidat hlasy vybraných soukmenovců Evropy, která bude vůči Saúdské Arábii naladěna vesměs nepřátelsky.

Konečnou a oficiální podobu kandidatury nyní týmy právníků a marketérů připravují, FIFA na svém kongresu o pořadateli čtyřiadvacátého mistrovství světa 2030 rozhodne příští rok.

Vážní zájemci jsou dosud tři: Argentina vede společnou jihoamerickou nabídku čtyř zemí, Španělsko s Portugalskem má podle odvážného plánu doplnit Ukrajina a samostatně se o šampionát chce ucházet také Maroko, podpořeno úspěšným tažením vlastních fotbalistů na nedávno skončeném mistrovství v Kataru, který globální pozornosti dokonale využil ke zviditelnění i uhlazení vlastní pověsti.

Saúdská Arábie se na sportovním poli už roky snaží o totéž.

Vždyť v poslední době vítá s otevřenou náručí jednu velkou akci za druhou: opakovaně hostí například zápasy španělského či italského fotbalového superpoháru, přivábila Velkou cenu formule 1, získala práva na boxerské mistrovství světa a stvořila i vlastní golfovou sérii coby konkurenci k americké PGA Tour.

V roce 2027 Saúdové poprvé uspořádají také asijský fotbalový šampionát a o dva roky později si země, kde zimní teploty obvykle neklesnou pod patnáct stupňů, troufá i na asijskou obdobu zimní olympiády.

Fotbalovým šampionátem v roce 2030 má cesta Saúdské Arábie k postavení neochvějné sportovní velmoci vyvrcholit.

„Země se dlouhodobě snaží prosadit jako hlavní centrum nového světového uspořádání,“ popisuje Simon Chadwick, profesor sportu a geopolitické ekonomie z vysoké obchodní školy SKEMA v Paříži. „Rozšířený šampionát s Řeckem a Egyptem určitě není projevem altruismu či velkorysosti, jde o součást plánu, na základě kterého vláda v Rijádu rozšiřuje svůj vliv a buduje vztahy s důležitými partnery.“

Je více než pravděpodobné, že mistrovství světa v Saúdské Arábii by provázely podobné protesty a bouřlivá kritika jako nedávný turnaj v Kataru. Před ním dokonce některé země zmiňovaly možný bojkot, byť k ráznému a nejzazšímu kroku se nikdo neodhodlal.

Tlak kvůli spojení s Muhammadem bin Salmánem, saúdským korunním princem a faktickým vládcem, však například Řecko cítí už nyní.

Zaprvé ze strany Západu, který se pozastavuje nad ekonomickým a politickým sbližováním se zemí podezřelou například z vraždy novináře Džamála Chášukdžího a z dlouhodobého pošlapávání lidských práv. Ale také od vlastních lidí, kteří nezapomněli na problémy, jež v Řecku zanechala aténská olympiáda z roku 2004.

Po takřka dvaceti letech zůstává mnoho sportovišť nevyužívaných a některá už dokonce byla zdemolovaná. Tak co by jihoevropské zemi přineslo fotbalové MS? Možná jeden či dva nové stadiony, mnozí se ovšem obávají toho, že Saúdové spíš jen využijí Řecko k tomu, aby získali větší vliv.

Budoucnost ukáže.