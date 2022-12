Maroku narostly svaly, jde usilovat o fotbalové MS v roce 2030

Dosud jedinou zemí z Afriky, která kdy hostila fotbalové mistrovství světa, byla v roce 2010 Jihoafrická republika. Přednost tehdy dostala mimo jiné před Marokem, které v minulosti kandidovalo na uspořádání šampionátů i v letech 1994, 1998, 2006 a naposledy 2026.

Při kandidatuře na příští MS dostal přednost společný projekt USA, Kanady a Mexika.

O dějišti šampionátu 2030 bude FIFA rozhodovat na kongresu v roce 2024. Maroku bude konkurovat společná nabídka Španělska s Portugalskem, zájem v minulosti projevila také Ukrajina. Uruguay se hodlá 100 let po prvním MS ucházet o další turnaj spolu s Argentinou, Paraguayí a Chile, uvažuje se i o mezikontinentální kandidatuře Saúdské Arábie, Egypta a Řecka.

Do uspořádání fotbalového svátku hodlá Maroko investovat zhruba 16 miliard dolarů. Na výstavbu stadionů chce země vynaložit 3,2 miliardy dolarů, 13 miliard by mělo jít do vybudování infrastruktury, turistického průmyslu a zdravotnictví.

Maroko už v minulosti bez větších problémů hostilo mistrovství světa klubů (2013 a 2014). Stejně jako letošní hostitel Katar ale země čelí kritice kvůli porušování lidských práv a omezování svobody tisku. Jak už mimo jiné konstatovala hodnotící zpráva při kandidatuře na MS 2026, homosexualita je v zemi trestným činem.