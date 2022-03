Tělo řeklo dost. Kadeřábek ze zdravotních důvodů ukončil reprezentační kariéru

Kadeřábek nastoupil v národním mužstvu ke 48 zápasům a vstřelil tři góly. Poslední srazy ale kvůli zdravotním obtížím vynechával.

„Poznal jsem, že všechno má svůj čas a tělo si řekne. Cítím, že by nebylo fér vybírat si selektivně reprezentační srazy dle mého aktuálního zdravotního rozpoložení. Nebylo by to správné směrem k trenérovi ani hráčům, kteří denně pracují na snu v podobě pozvánky do národního týmu,“ vzkázal prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

