Nová smlouva pro Kadeřábka. Když ji dodrží, bude v Hoffenheimu deset let

Hoffenheim přichystal nabídku ve chvíli, kdy je devětadvacetiletý krajní obránce zraněný.

A zároveň v době, kdy měl původní smlouvu až do léta 2023.

„Hodně mě to potěšilo. Je to pro mě důkaz, že klub se mnou počítá i do budoucna a že si mě váží,“ vzkázal Kadeřábek prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

„Udělám vše pro to, abych v dalších letech navázal na to, co jsem během dosavadních let v klubu i v celé soutěži odvedl. K necelým 200 zápasům bych rád přidal ještě další stovku.“

Kadeřábek přišel do Hoffenheimu v létě 2015 po mistrovství Evropy do 21 let, které pořádalo Česko. V té době už měl za sebou také několik startů za seniorskou reprezentaci.

V Hoffenheimu patří léta mezi stabilní členy základní sestavy. Zápas vynechá jen kvůli zdravotním potížím. Ty ho právě v letošním ročníku trápí dost.

Start sezony loni na podzim nestihl kvůli poraněnému lýtku, v říjnu vypadl téměř na dva měsíce kvůli pochroumanému kotníku. A před dvěma týdny v úvodním duelu druhé části sezony utrpěl zranění stehenního svalu.

Během prvního zranění loni v září také ohlásil pauzu v národním mužstvu. „Co bude v reprezentaci dál, o tom rozhodne především zdraví a samozřejmě další okolnosti v čele s mojí formou a zájmem trenérů,“ řekl tehdy.

A všechny své síly věnoval klubu. A ten mu to teď vrací.

„V Hoffenheimu jsme s rodinou moc spokojení, klub navíc svými možnostmi, zázemím a ambicemi patří ke špičce bundesligy. Z toho důvodu pro mě nebylo těžké s prodloužením smlouvy souhlasit. Děkuju za šanci dosáhnout na deset let aktivní kariéry v bundeslize a doufám, že se mi zranění už budou vyhýbat. Tím, že jsem jich měl za poslední půlrok celkem dost, mám obrovskou motivaci splatit klubu důvěru, kterou mi dává.“

Kadeřábek je sparťanským odchovancem, v áčku už působil v osmnácti letech. Vyhrál se na hostování ve Viktorii Žižkov a než v třiadvaceti přestoupil do Hoffenheimu, byl ve Spartě oporou a jedním z nejlepších hráčů ligy.

Oporou je i v Hoffenheimu.

„Nabídku na prodloužení smlouvy ze strany Hoffenheimu nevnímám jako čistě sportovní krok, ale jako potvrzení výjimečného vztahu, který se mezi hráčem a klubem podařilo vytvořit,“ zdůraznil hráčů agent Viktor Kolář.

„Pro Pavla se jedná o ocenění jeho práce, věrnosti a především pozice, kterou si vytvořil na hřišti i v klubové struktuře. Délka kontraktu i jeho podmínky jsou důkazem toho, že se Pavel v necelých třiceti definitivně zařadil mezi největší osobnosti klubu a směřuje ke statusu legendy.“

Hoffenheim je třítisícovém městečku v Bádensku-Württenbersku na západě Německa, administrativně patří k Sinsheimu, kde hraje svá domácí utkání na moderním stadionu pro třicet tisíc diváků. Nejvyšší německou soutěž hraje od roku 2008. Jako nováček tenkrát vyhrál podzimní část sezony. Na podzim 2017 a rovněž o rok později byl účastníkem Ligy mistrů.

V minulém ročníku hrál Evropskou ligu, ve skupině se potkal se Slovanem Liberec a obě utkání vyhrál (5:0 a 2:0).

O poháry bojuje Hoffenheim i letos, po dvaceti kolech je sedmý, na třetí Leverkusen má jen čtyřbodové manko.

„Pevně věřím, že Pavla nejlepší roky kariéry čekají právě nyní. Je na vrcholu fyzických sil, s obrovským množstvím zkušeností a s maximální motivací potvrdit svoji pozici v Hoffenheimu také v následujících sezonách. Jeho kariéra je z mého úhlu pohledu výrazně víc oceňována v Německu než u nás,“ doplnil Kolář.