Nervozita, obavy, pak suverénní výkon. Jsem pyšný, řekl Kadeřábek

Češi porazili Nizozemce 2:0, jsou mezi nejlepšími osmi národními týmy kontinentu a ve čtvrtfinále narazí na Dánsko.

A Kadeřábek trenérovi Šilhavému zamotal hlavu...

Český tým na fotbalovém Euru

Nebýt trestu pro spoluhráče Jana Bořila, devětadvacetiletý krajní bek by se nejspíš v osmifinále proti Nizozemsku (2:0) na hřiště nepodíval. Opět.

„Když jsem tu šanci dostal, hlavní bylo, abych si to srovnal v hlavě. Dlouho jsem nehrál, ze zápasů jsem vypadl a i když se jsem se fyzicky udržoval, není to ideální. Ale na psychiku je to ještě těžší,“ poznamenal po utkání na tiskové konferenci.

„Měl jsem velké obavy, byl jsem nervózní, ale to během pár minut ze mě spadlo. Ale najednou po deseti minutách jsem sotva dýchal. Říkal jsem si: jestli vydržíš celý zápas, tak jsi dobrej.“

ZNÁMKOVÁNÍ ohodnoťte české fotbalisty za výkon proti Nizozemsku

Vydržel. K tomu uhlídal Denzela Dumfriese, raketu na pravém nizozemském křídle.

„Jednou mě obešel, když mi nevyšel krok, a dával to před bránu. Tomáš Vaclík mi pomohl. Všichni kluci mě podrželi, věřili mi,“ pochvaloval si Kadeřábek. „Myslím si, že jsem si odehrál svoje, že se mi to povedlo. Devadesát procent soubojů s ním jsem vyhrál.“

Blíží se k padesáti reprezentačním startům, ale v posledních dvou letech toho v národním mužstvu příliš nenahrál. Z pozice pravého obránce ho vytlačil Vladimír Coufal.

Už před šampionátem bylo jasné, na koho trenér Jaroslav Šilhavý bude sázet. Kadeřábek se do přípravných zápasů nedostal ani na minutu. A především, do obrany se nesahá, když funguje.

Do sestavy mu pomohl trest pro spoluhráče za dvě žluté karty, jenže místo se uvolnilo zrovna vlevo, kde Kadeřábek nenastupuje.

„Už před mistrovstvím Evropy jsem trenérovi řekl, že mě může dát kamkoli, že to tam zvládnu,“ tvrdil Kadeřábek.

Když se Bořil vykartoval, Šilhavý ukázal na něj. „Hrát přes nohu je jiné, nepříjemné. Pravá strana mi sedí líp. Taky proto jsem se tolik nepouštěl dopředu, ale dozadu jsem si snad všechno splnil.“

Čeští týmoví lékaři se věnují Pavlu Kadeřábkovi.

Nakonec mohl být hrdinou ofenzívy, v 64. minutě za stavu 0:0 měl vyloženou šanci. V pokutovém území dostal přihrávku na pravačku a střílel na zadní tyč.

Program fotbalového Eura

„Gólman šel úplně na druhou stranu, jenže já to nezvedl a trefil Dumfriese. Kdybych to dal výš, nestačil by to zblokovat, nedosáhl by na to,“ litoval Kadeřábek.

„Dát gól, to by pro mě bylo něco navíc. Jsem rád, že jsme vyhráli a já mohl pomoct. Jsem pyšný, jak jsme se semkli.“

Svým výkonem zařídil, že kouč bude mít pro čtvrtfinále mezi ním a Bořilem těžkou volbu.