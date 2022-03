Z fotbalové reprezentace je lazaret. Co s tím uděláte, trenére?

Občas se to tak v životě semele. Představte si, že se dlouhé měsíce poctivě připravujete na velkou výzvu, a jakmile se přiblíží den D, všechno se bez varování začne rozpadat. Co se může pokazit, to se zaručeně pokazí. A je jen na vás, jestli se zhroutíte, nebo naprázdno polknete, vymyslíte krizový scénář a zkusíte zachránit, co se dá. Tak nějak je na tom teď fotbalová reprezentace. Devět dní před startem baráže o mistrovství světa, kde chyběla dlouhých šestnáct let, ji rozežírají absence.