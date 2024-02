Fotbalisté Brazílie neuspěli v kvalifikaci a nebudou obhajovat olympijské zlato

O výhře Argentiny rozhodl v 78. minutě Luciano Gondou. Výběr trenéra Javiera Mascherana s pěti body skončil druhý, se ztrátou dvou bodů na první Paraguay. Brazílie získala tři body, poslední Venezuela jeden.

Z turnaje týmů do 23 let v Caracasu na olympijské hry postoupily pouze první dva celky tabulky. Brazílie bude pod pěti kruhy chybět poprvé od roku 2004 a přišla o šanci zaútočit na třetí zlato za sebou. Argentina získala zlato na hrách v letech 2004 a 2008. Paraguay bude hrát na olympiádě potřetí, v roce 2004 získala stříbro.

„Zasloužili jsme si to. V kvalifikaci jsme ani jednou neprohráli,“ citovala agentura AP Goundoua. „Byli jsme připravení, ale dopadlo to špatně. Celý turnaj jsme se trápili a nešlo to podle našich představ,“ přidal brazilský záložník Andrey Santos.