Endrick, nejmladší reprezentační střelec z Wembley. Bude z něj globální hvězda?

Může to mít jistou symboliku.

Pelé je považovaný za nejlepšího fotbalistu historie. Wembley zase za chrám fotbalu. A v sedmnáctiletém Endrickovi vidí Brazilci novou globální hvězdu.

„Jistě, je to pro něj opravdu zvláštní okamžik. Pokud bude dál pokračovat a udrží si správný přístup, může být velmi důležitým jménem v brazilském i světovém fotbale,“ prohlásil nový trenér brazilského národního mužstva Dorival, pro něhož to byla premiéra.

Endrick svým gólem rozhodl prestižní, byť jen přípravné střetnutí dvou velmocí. Anglie prohrála doma po jedenadvaceti zápasech.

„Je to jedinečný pocit. Pořád to nemůžu rozdýchat,“ líčil po zápase do kamer brazilské televizi Globo. „Je tady moje rodina, moje přítelkyně, moji agenti. Jen tak mě něco nedojme, nebudu vám tady plakat štěstím, spíš se držím zpátky. Ale tohle je opravdu něco mimořádného.“

Naskočil v 71. minutě, o deset minut později doklepl do odkryté brány střelu Viniciuse, kterou gólman Pickford vyrazil k jeho nohám.

Mohl přidat i druhou branku, ale Pickforda v samém závěru v další šanci nepřekonal. „Nebudu lhát, byl jsem hlavou trochu mimo. Pořád jsem myslel jen na ten gól, který jsem dal, a na zbytek zápasu se nesoustředil.“

Byl to snadný gól, takových dal Endrick jistě už mnoho. Ale přesto výjimečný pro něj i pro historii. Endrickovi bylo 17 let a 246 dnů. Za posledních třicet let nikdo mladší za Brazílii neskóroval.

Když tenkrát v květnu 1994 dal slavný útočník Ronaldo gól proti Islandu, bylo mu 17 let a 225 dnů. Ronaldo hrál tehdy svůj druhý reprezentační zápas, Endrick nastoupil za Brazílii potřetí.

„Myslím, že v sobě má trochu Romaria. Podívejte se na hru těla, způsob, jakým vede a pracuje s míčem,“ přirovnal ho Joe Cole k dalšímu vynikajícímu útočníkovi z Brazílie.

Pelé, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, naposledy Vinicius. Endrick je dalším nadaným brazilským chlapcem, který může zazářit už ve velmi mladém věku.

„Skvělý začátek, nemohlo to být pro něj lepší. Těšili jsme se, že ho trenér do hry pustí. On přišel a vedl si skvěle,“ zmínil Gilberto Silva, někdejší brazilský záložník, který léta hrával za Arsenal.

„Brazílie to takhle dělá. Vezme hodně mladého talentovaného kluka a ukáže ho. A on se musí předvést a svou příležitost využít. To se povedlo. Znamená to hodně pro tým i pro trenéra,“ podotkl Gilberto Silva.

„Je to zázračné dítě,“ řekl BBC expert na jihoamerický fotbal Tim Vickery.

Sedmnáctiletý brazilský útočník Endrick a kouč národního mužstva Dorival slaví gól v přípravném utkání v Anglii.

Endrick měl štěstí, že se do hry dostal. Na hřiště šel v závěru proto, že se brazilský trenér rozhodl šetřit zkušeného útočníka Richarlisona, který nebyl zcela fit. Kvůli zranění chyběli i někteří další stabilní reprezentanti.

„Věděli jsme, že je nebezpečný. A dal nám gól. Měli jsme bránit líp,“ řekl lakonicky anglický trenér Gareth Southgate.

Endrick Felipe Moreira de Sousa, jak zní celého jeho jméno, je produktem vyhlášené akademie Palmeiras.

V jedenácti rozhodl finále žákovského šampionátu Brazílie gólem nůžkami.

V patnácti nastupoval za Palmeiras proti o pět let starším protivníkům a střílel góly za reprezentační sedmnáctku.

Když se v červenci 2022 výprava Palmeiras chystala o Prahy na prestižní CEE Cup, turnaj hráčů do 19 let, Endrick v nominaci chyběl, protože ho zařadili už do áčka. V té době mu bylo čerstvě šestnáct.

Skauty pracující pro evropské velkokluby zaujal už půl roku před seniorským debutem, v dubnu 2022 byl nejlepším střelcem mezinárodního turnaje ve francouzském Montaigu. A o jeho přestupu začala jednat Chelsea. Ale když se s Palmeiras nedomluvila, vstoupil do hry Real Madrid.

Údajně zaplatil víc než 60 milionů eur, v přepočtu asi 1,5 miliardy korun. A až Endrick v červenci oslaví osmnáctiny, z Palmeiras do Realu Madrid přestoupí. Dřív podle mezinárodních pravidel nemůže.

Jen si od příští sezony představte tu útočnou sílu: Vinicius, Rodrygo, Bellingham a nejspíš i Mbappé. A k nim Endrick.

Svůj budoucí domov si prohlédne už úterý. Na Santiago Bernabeu nastoupí Brazílie v další přípravě proti španělské reprezentaci. A jistě bude nejsledovanějším z Brazilců.