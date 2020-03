Argentinci povolali šest hráčů z Itálie, hvězdám hrozí v Chile karanténa

Zvětšit fotografii Eduardo Vargas (vpravo) a Arturo Vidal slaví gól Chile v semifinále Copy Amériky. | foto: AP

Šest fotbalistů z italské ligy bylo povoláno do argentinské reprezentace na kvalifikační zápasy o mistrovství světa - povinné dvoutýdenní karanténě navzdory. V Chile visí hrozba izolace nad hvězdami Alexisem Sánchezem z Interu Milán a Arturem Vidalem z Barcelony, pokud by ze svých klubů do vlasti přicestovaly.

Itálie vzhledem k epidemii koronaviru nařídila pro celou zemi karanténu v délce 14 dní. Jak s tímto opatřením naloží argentinská federace, není podle agentury AP jasné. Svěřenci Lionela Scaloniho se 26. března utkají s Ekvádorem v Buenos Aires, o pět dnů později nastoupí v Bolívii.

Z italské ligy Argentina nominovala brankáře Juana Mussa a záložníka Rodriga De Paula z Udine, obránce Germána Pezzellu z Fiorentiny, středopolaře Nicoláse Domíngueze z Boloni a útočníky Paula Dybalu z Juventusu a Lautara Martíneze z milánského Interu. Švédsko naopak oznámilo, že březnová přípravná utkání odehraje bez legionářů působících v Serii A. V plánu má souboje proti Rusku a na Kypru. Pokud Alexis Sánchez z Interu Milán a Arturo Vidal z Barcelony přiletí na konci března na reprezentační sraz v Chile, zamíří kvůli obavám z nákazy koronavirem do čtrnáctidenní karantény. Prohlásil to chilský ministr zdravotnictví Jaime Maňalich. „Nebudeme rozlišovat podle profese, protože nikdo není proti viru imunní. A karanténa pro Itálii platí pro všechny. Takže je to pouze na nich, jestli chtějí posilovat doma, nebo být společně v karanténě na národním stadionu,“ uvedl Maňalich v rozhovoru pro deník Emol. Sánchez působí v Itálii, která je po epicentru v Číně nejhůře zasaženou zemí se zhruba 10 000 nakaženými a 600 oběťmi. Tamní vláda kvůli tomu v pondělí vyhlásila celostátní karanténu. Španělsko dosud zaznamenalo 36 úmrtí a téměř 1700 nakažených. Chile kvůli nákaze hlídá lidi, kteří přicestovali ze zasažených států, a dosud oznámilo 17 nakažených. Vedení chilského svazu bylo prohlášením ministra podle médií zaskočeno, ale plány zatím měnit nehodlá. Hráči z Evropy by se měli k týmu připojit v Uruguayi, kde Chile čeká 26. března první zápas kvalifikace mistrovství světa. O pět dní později nastoupí doma proti Kolumbii.

