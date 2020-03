Fotbalová liga pokračuje. Do konce března bez fanoušků, pak se uvidí

Fotbal v Evropě Jak šíření koronaviru ovlivňuje soutěže v ostatních zemích Německo: Kvůli šíření koronaviru se odložené derby mezi Borussií Mönchengladbach a Kolínem nad Rýnem uskuteční před prázdnými tribunami. Očekává se, že bez diváků se odehraje minimálně víkendové kolo. Za zavřenými dveřmi proběhne příští středu odveta LM mezi Bayernem a Chelsea. Itálie: Celá v karanténě. Nejdrastičtější opatření. V zemi, kde je po Číně nejvíc potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, sportovní akce včetně fotbalové Serie A nesmí proběhnout do 3. dubna ani bez diváků. Francie: Středeční zápas mezi Paris St. Germain a Dortmundem se bude hrát za zavřenými dveřmi. Kvůli koronaviru přišli fotbalisté PSG už o sobotní ligový duel se Štrasburkem, který byl odložen. Francouzská vláda zakázala akce s účastí převyšující 1000 osob, první a druhá liga se nejméně do 15. dubna odehraje bez diváků. Španělsko: Bez přítomnosti fanoušků se odehraje úterní osmifinále Ligy mistrů mezi Valencií a Bergamem, prázdné tribuny budou i příští středu u odvety mezi Barcelonou a Neapolí. A také u nadcházejících dvou kol první a druhé nejvyšší soutěže. K utkání Evropské ligy do Milána odmítli odletět fotbalisté Getafe, předseda španělského klubu Ángel Torres Sánchez to oznámil s tím, že je mu jedno, jestli to pro klub bude znamenat vyřazení. Anglie: Kvůli koronaviru byl odložen zápas Manchester City - Arsenal, hráči hostů totiž po únorovém utkání Evropské ligy přišli do styku s Evangelosem Marinakisem - majitelem Olympiakosu, který je nakažený. Řeckému celku má ve čtvrtek v EL čelit Wolverhampton, který neúspěšně žádal UEFA o odložení zápasu. Hráči si od víkendu před utkáními nepodávají ruce, toto doporučení Světové zdravotnické organizace respektuje také UEFA, která totéž opatření nařídila pro zápasy Ligy mistrů a Evropské ligy.

Slovensko: Ruší se slavnostní vyhlášení ankety Futbalista roka 2019, ruší se nejbližší dva zápasy nejvyšší soutěže. Tamní svaz odložil nejbližší utkání mládežnických soutěží na neurčito a totéž doporučuje regionálním fotbalovým svazům. Play off Ligy národů mezi Slovenskem a Irskem (26. března) se v Bratislavě odehraje před prázdnými tribunami.

Portugalsko: Do odvolání se bez diváků budou hrát zápasy první a druhé ligy. Řecko: Prázdné tribuny na čtvrtečním zápase Evropské ligy mezi Olympiakosem Pireus s Wolverhamptonem. Rakousko: Utkání Evropské ligy mezi Lincem a Manchesterem United proběhne bez diváků. Podobnému kroku se zatím brání nejvyšší fotbalová liga, která příští dvě kola raději na neurčito odložila, aby je mohla v případě zrušení opatření sehrát s diváky. Švýcarsko: V Basileji se nesmí hrát ani za zavřenými dveřmi odvetný zápas mezi domácím týmem a Frankfurtem.