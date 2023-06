Dokažte, že jste ženy. Před MS jsme musely ukázat genitálie, říká fotbalistka

„Řekli nám, ať se následující dny „tam dole“ neholíme, že se ukážeme doktorovi,“ popsala bývalá švédská stoperka Nilla Fischerová ve své autobiografii Neřekla jsem ani polovinu (I Didn’t Even Say Half Of It).

„Záležitost s holením jsme nechápaly. Ale to jsme snad měly odmítnout? Nikdo nechce přijít o šanci zahrát si na mistrovství světa. Musely jsme to udělat. Přestože to bylo zvrácené a ponižující,“ uvedla Fischerová.

Osmatřicetiletá bývalá fotbalistka, opora Malmö či Wolfsburgu, pro švédský list Aftonbladet celý proces popsala. Prohlídku prý měla na starost fyzioterapeutka.

„Rychle jsme stáhly šortky a zároveň kalhotky. Fyzioterapeutka se koukla, přikývla a řekla: Jo. Pak se podívala na doktora, který si to zaznamenal. Když tímto procesem prošly všechny hráčky, náš týmový lékař mohl podepsat, že švédský tým se skládá pouze z žen.“

Proč to celé? Před startem mistrovství světa žen v Německu 2011 si Nigérie, Jihoafrická republika a Ghana stěžovaly, že reprezentantky Rovníkové Guiney mají ve svém kádru muže.

Mats Börjesson, tehdejší švédský týmový lékař, potvrzuje, že na tento popud začala FIFA ihned jednat. Vydala speciální prohlášení, jehož součástí byla věta, že hráčky jsou „vhodného pohlaví“. A doktor každého národního týmu musel papír před startem šampionátu podepsat.

Není však jasné, proč FIFA nevyužila k určení pohlaví bukální stěr, tedy výtěr ze sliznice ústní dutiny.