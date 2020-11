Löw chválil Čechy a přiblížil, kdo nastoupí: Gündogan, Rüdiger či Trapp

V září i v říjnu nemoc covid-19 českou fotbalovou reprezentaci výrazně ovlivnila - a nákaza se národnímu týmu nevyhnula ani před cestou do Německa. „Strach určitě necítíme, dodržujeme veškerá opatření,“ uvedl brankář Kevin Trapp. Podobně hovořil i Ilkay Gündogan, jenž se koronavirem sám nakazil v úvodu sezony. „Měl jsem čtyři dny těžší průběh nemoci, pak už to bylo lepší,“ řekl záložník Manchesteru City. „Když jsem zjistil, že jsem pozitivní, bylo to pro mě složité i po psychické stránce. Pamatuju si, že mi tenkrát volal dědeček z Turecka, plakal, bál se o mě. Na ten telefonát nezapomenu, nebylo to příjemné. Potom, co jsem si tím prošel, vnímám covid rozhodně vážněji než dřív. Je důležité, aby se každý z nás choval zodpovědně.“