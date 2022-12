Devatenáctka se o ME utká s Portugalskem, Chorvatskem a Švédskem

Čeští fotbalisté do 19 let se v elitní fázi kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Portugalskem, Chorvatskem a Švédskem. Rozhodl o tom los v sídle UEFA v Nyonu. Šampionát uspořádá od 3. do 16. července Malta.