Fotbalová devatenáctka uzavřela evropskou kvalifikaci remízou s Řeckem

Čeští fotbaloví reprezentanti do 19 let zakončili úvodní část kvalifikace o mistrovství Evropy remízou 1:1 s Řeckem. Oba týmy už před zápasem měly jistý postup do elitní fáze z prvních dvou míst, Řekové ovládli skupinu díky lepšímu skóre.