Fotbalová devatenáctka na úvod Eura vůbec nestačila na Francii

Zvětšit fotografii Český talent David Heidenreich v dresu Atalanty Bergamo. | foto: http://www.sport-invest.cz/

dnes 21:48

Českým fotbalistům do 19 let nevyšel vstup do evropského šampionátu v Arménii. Jednomu z favoritů na zlato Francii podlehli 0:3.

V druhém duelu skupiny B změří svěřenci trenéra Jana Suchopárka ve čtvrtek síly s Norskem, které remizovalo 1:1 s Irskem. Do semifinále postoupí první dva celky ze skupiny. Favorizovaná Francie, vedená Suchopárkovým bývalým spoluhráčem ze Štrasburku Lionelem Rouxelem, byla od úvodu aktivnější. V 41. minutě otevřel skóre z penalty Alexis Flips a hned po pauze jeho tým dvěma rychlými góly definitivně rozhodl. Nejprve si ve 48. minutě srazil míč do vlastní sítě ve snaze zabránit brance český kapitán David Heidenreich a za čtyři minut zvýšil po další akci z levé strany Charles Abi. Suchopárkovi svěřenci se dostali do několika šancí, ale gól nedali. Reprezentanti se na šampionát dostali díky nečekanému vítězství ve skupině elitní fáze kvalifikace, v níž za sebou nechali silnou Anglii, Řecko i Dánsko. Devatenáctka naposledy startovala na Euru předloni, kdy vypadla v semifinále. Českým maximem je stříbro z roku 2011. Česko Česko : Francie Francie 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

41. Flips

48. Heidenreich (vla.)

52. Abi Sestavy:

Kovář – Konopásek, Heidenreich (C), Zima, Fukala – Macháček, Slaměna (57. Kušej) – Kohút (79. Finěk), Solil (46. Selnar), Píchal (57. Kepl) – Zlatohlávek (57. Kaloč). Sestavy:

Bajič – Kalulu, Badiashile, Solet, Ndicka Matam – Caqueret (C) (66. Isidor) – Ponceau (87. Philiponeau), Picouleau, Flips (79. Ngoumou) – Ndilu (66. Gomes), Abi (79. Begraoui). Náhradníci:

Vyklický – Finěk, Hönig, Hušek, Kaloč, Kepl, Kušej, Míka, Selnar. Náhradníci:

Dietsch – Biancone, Begraoui, Gomes, Isidor, Marcelin, Ngoumou, Philiponeau. Žluté karty:

40. Zlatohlávek, 43. Píchal, 90. Fukala Žluté karty:

Rozhodčí: Irfan Peljto (BIH) – Valentin Avram (ROU), Grega Kordež (SVN) Norsko Norsko : Irsko Irsko 1:1 (1:0) Góly:

8. Botheim Góly:

80. Hodge Sestavy:

Klaesson – Sandberg (C), Rosler, Tillung Fredriksen, Tagseth – Kitolano, Hove, Solbakken (79. Ugland) – Stenevik (90. Holmgren Pedersen), Botheim (65. Jean Holm), J. Larsen. Sestavy:

Maher – Lyons, McEntee, McGuinness, James (61. Everitt) – Hodge, Kavanagh, O'Connor (C) – Reghba, Afolabi, Ledwidge (90. Omobamidele). Náhradníci:

Christiansen – Maslø Dunsby, Hagen, Jarl, Jean Holm, Holmgren Pedersen, Slørdahl, Ugland, Johnsen. Náhradníci:

McMahon – Brennan, Omobamidele, Coffey, Ebosele, Everitt, Grant, Morahan. Žluté karty:

54. Stenevik, 87. Jean Holm Žluté karty:

33. Hodge, 54. Afolabi, 90+1. O'Connor Rozhodčí: Nikola Dabanović (MNE) – Dawid Igor Golis (POL), Stephane De Almeida (SUI)