Francie je jednoznačným favoritem, říká před Eurem kouč devatenáctky

Zvětšit fotografii Trenér fotbalové reprezentace do 19 let Jan Suchopárek. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 14:12

Obtížný start čeká české fotbalisty do devatenácti let na mistrovství Evropy v Arménii, v pondělním duelu vyzvou favorizovanou Francii. Ve skupině B se potom utkají ještě s Norskem a Irskem. Do semifinále postoupí první dva týmy.

Česká nominace „Naše skupina na první pohled vypadá o něco schůdněji než áčko s Arménií, Portugalskem, Itálií a Španělskem, ale až samotné mistrovství ukáže opravdovou realitu. V naší skupině je samozřejmě jednoznačným favoritem Francie, to je bez debat,“ řekl Suchopárek pro web FAČR. „Francie je papírově nejtěžší soupeř ve skupině. Je dobře, že začínáme s ní. Můj osobní cíl je zahrát si semifinále a finále by bylo třešničkou na dortu. Ale to je daleko,“ dodal kapitán David Heidenreich z italského Bergama. ME do 19 let Arménie 14. - 27. 7. Skupina A: Arménie, Portugalsko, Itálie, Španělsko. Skupina B: Česko, Irsko, Norsko, Francie. Francii vede Suchopárkův bývalý spoluhráč ze Štrasburku Lionel Rouxel. „Skoro jsme se nezměnili,“ smál se český kouč. „Každopádně ten zápas proti Francii bude i kvůli přítomnosti Lionela pro mě hodně zajímavý. S Iry jsme hráli před dvěma lety, ale teď budou týmy samozřejmě jiné. S Norskem jsme nedávno hráli na turnaji v Portugalsku a v hodně vyrovnaném zápase nakonec zvítězili. Očekávám hodně těsné zápasy i teď v Arménii,“ dodal. Druhý zápas skupiny odehrají čeští mladíci ve čtvrtek proti Norsku a třetí příští neděli proti Irsku. Jeho svěřenci se na šampionát dostali díky nečekanému vítězství ve skupině elitní fáze kvalifikace, v níž za sebou nechali silnou Anglii, Řecko i Dánsko. Devatenáctka naposledy startovala na Euru předloni, kdy vypadla v semifinále. Českým maximem je stříbro z roku 2011.