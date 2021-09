Jak víza do Ruska ovlivnila nominaci fotbalistů. A změny kvůli očkování

Riskoval, když do nominace zařadil ty, kteří se v té době začali po zranění teprve rozehrávat. Budou fit a ve formě?

Nemluvě o tom, pokud by najednou vypadlo několik hráčů kvůli zdravotním potížím, jako se to stalo před zápasy na začátku září.

„I proto jsme víza zajišťovali i náhradníkům,“ poznamenal reprezentační manažer Libor Sionko.

V nominaci na blížící se duely proti Walesu (8. října) a Bělorusku (11. října) v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru je zatím dvaadvacet hráčů, po víkendu je doplní nejspíš jeden z útočníků: Krmenčík, nebo Pekhart.

Další hráči jsou na seznamu náhradníků a čekají, jestli se místo uvolní.

Na komplikace s cestováním k mezistátním zápasům si Sionko za poslední rok zvykl. Mohla za to především opatření kvůli koronaviru, s tím spojená nákaza v týmu či karanténa.

Například během červnového mistrovství Evropy se rušil kemp ve Skotsku a Češi k zápasům do Glasgow, Londýna, Budapešti a Baku létali pokaždé z Prahy.

Tentokrát život národnímu mužstvu ztěžují administrativní restrikce.

Bělorusko kvůli mezinárodním sankcím a zákazu letů z Evropské unie nemůže hrát doma, pro zápasy kvalifikace o šampionát v Kataru si vybralo Kazaň.

„Získat vízum trvá delší dobu, pracujeme na tom už měsíc. Česko-ruské vztahy nejsou ideální, ambasáda není v plné síle a proces je zdlouhavý,“ přiblížil Sionko.

I proto požádal trenéra, aby mu jména včetně náhradníků pro říjnová utkání proti Walesu a Bělorusku interně sdělil co nejdříve.

„Dnes to bohužel nejde jako dřív, kdy hráč přijel a do dvou dnů bylo vízum. To je nemožné,“ poznamenal Sionko.

Vyhotovit vízum pochopitelně netrvá měsíc, ale vedení reprezentace na tom muselo s předstihem pracovat především proto, že víc než polovina nominovaných působí v zahraničí.

Manažer fotbalové reprezentace Libor Sionko na tiskové konferenci

„Potřebovali jsme pasy krajánků dostat do Prahy. Věřím, že to je poslední administrativní komplikace, která nás před cestou do Ruska čeká,“ poznamenal Sionko.

Mezi náhradníky zase převažují hráči z domácí ligy, aby se případné změny na poslední chvíli stihly vyřídit.

Naopak volnější režim panuje ohledně koronaviru. Evropská fotbalová unie (UEFA) uznává při prokázání bezinfekčnosti také plné očkování.

Ti fotbalisté, kteří dostali vakcínu proti covidu, nemusí být před zápasy testováni.

„Naočkovaných máme poměrně vysoké procento, přibližně tři čtvrtiny, mezi hráči je to většina. Vakcínu nemají někteří členové realizačního týmu ze zdravotních důvodů,“ podotkl Sionko.

Kdo očkovaný není, musí před utkáním podstoupit test, jako to bylo dosud.

Národní tým však z vlastní iniciativy bude pokračovat ve vstupních testech po příjezdu na sraz, které podstoupí i očkované osoby. Nově stačí antigenní metoda.