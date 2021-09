Návrat střelce Schicka. Nemůžeme to brát jako vendetu, míní Šilhavý

Schicka vyloučil v březnovém klání sudí Ovidiu Hategan za nepřiměřenou reakci vůči velšskému obránci Robertsovi, kterému se snažil vymanit ze sevření. Ohnal se loktem a viděl červenou kartu. Češi pak prohráli 0:1.

Nejlepší střelec fotbalistů na Euru pak kvůli trestu chyběl na záříjovém srazu proti Bělorusku (1:0) a Belgii (0:3).

Na říjnové zápasy proti Walesu a Bělorusku už v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého samozřejmě figuruje. A soupeři z ostrovů má co vracet.

„Takhle bych si to představoval: kdyby se zdravě naštval a sportovní cestou jim to vrátil. Ale nemůžeme to brát jako nějakou odvetu, vendetu. Musíme to brát jako zápas a připravit se na něj,“ řekl reprezentační kouč, který tentokrát nemusel řešit tak rozsáhlý seznam absencí jako minule.

„Teď se to skládalo mnohem líp,“ potěšilo ho.



Ale ve španělské lize se zranil Jakub Jankto. Bude chybět hodně?

Mrzí mě to. Jakub vždycky přijede nachystaný, nažhavený. Už z posledního srazu musel odjet kvůli zranění. V Getafe si říká o místo a zraní se, což je komplikace pro něj i pro nás. Je to křídlo s levou nohou, zkušený hráč.

Do reprezentace se vrací jiný levonohý hráč Filip Novák.

Několikrát jsem s ním mluvil. Měl opakující se zranění. Byl z toho zničenej. Po přestupu do Fenerbahce je střídavě zraněný a zdravý. Když je zdravý, má důvěru a hraje. V posledním zápase dával gól. Na tomhle základě a jeho zkušenosti jsme se rozhodli ho nominovat.



Proti září máte k dispozici čtyři stopery: Tomáše Kalase, Ondřeje Čelůstku, Davida Zimu a Jakuba Brabce. Jak se jemu daří v novém angažmá v Arisu Soluň?

Je nadšený, mají výborné mužstvo. Hned jak přijel, naskočil do zápasu a hraje stabilně. Na tomto základě jsme ho nominovali. Víme, že přijede v dobré náladě.

Pavel Kadeřábek doléčil zranění a v Německu už zase nastupuje. V posledním zápase za Hoffenheim dal gól a na jeden přihrál. Proč v nominaci chybí?

S Pavlem jsme se bavili už při předchozím srazu. Naznačil mi, že má vleklé zranění lýtkového svalu. Po každém zápase potřebuje mít dva dny klid. Proto mě požádal, aby mohl zranění šetřit a dal se do kupy. Zavoláme si před posledním srazem.



Wales zase postrádá kapitána Garetha Balea. Bude třeba hráče o to víc motivovat?

Hráči samozřejmě vědí, že Wales není jen Bale, i když je to důležitý a skvělý hráč. I fanoušci by ho rádi viděli. Nebudu zapírat, že v roli fanouška bych na něj byl zvědavý. V předposledním zápase dal tři góly, ale není to tak, že Bale nebude a úroveň půjde dolů. Kádr je prošpikovaný hráči z Premier League, kteří mají kvalitu, a Bale je třešnička na dortu.

Neslýcháte, že druhé místo ve skupině není tak důležité, když máte baráž coby jeden z vítězů Ligy národů víceméně jistou?

Být druhý ve skupině má výhodu v tom, že bychom první zápas baráže hráli doma. Když pominu tenhle fakt, tak chceme vyhrát a před plným stadionem. Kéž by se mohly opakovat zápasy s Belgií nebo Anglií, kdy lidi byli nadšení.



Kvůli komplikacím spojeným s cestováním do Ruska, kde odehrajete zápas s Běloruskem, je seznam náhradníků o poznání větší.

Chtělo to po nás udělat co nejdřív širší nominaci. Není tam nikdo, koho byste neznali. Bucha, Lingr, Kliment, Hála... Když dá někdo šest gólů, stojí za pozornost. Proto je mezi náhradníky.



Mezi nimi je i zraněný stoper Ondřej Kúdela. Kdo má do finální nominace nejblíž?

Co se týče postů, tak jsou to útočníci. Jeden útočník bude určitě donominovaný. Slavia hraje derby a pohárový zápas. Ondra Kúdela je mezi náhradníky, tak se domluvíme potom.



Neuvažoval jste i o Václavu Pilařovi? Jablonecký trenér Petr Rada o něm řekl, že má reprezentační formu.

Přiznám se, že jo. Už minule jsme se o něm bavili. Vaška Pilaře moc dobře známe. Nějaké zápasy za reprezentaci odehrál velmi dobře, když měl formu. Pak ho bohužel limitovala zranění. Není mezi náhradníky, ale sledujeme ho. Tam jde vyloženě o jeho zdraví.