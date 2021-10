Schick pod drobnohledem. Problém s tím nemám a Walesu chci dát gól, hlásí

S reprezentací je poprvé od července, protože zářijových zápasů národního týmu se kvůli trestu za březnové vyloučení v Cardiffu zúčastnit nemohl.

O to větší chuť bude mít v pátek v Edenu. Znovu proti Walesu. Soupeři, kterému má co vracet.

„Ta červená byla možná zvláštní, ale žádnou zášť necítím. Přece jen už je to nějaká doba,“ povídal Schick, když se v úterý po poledni připojil na online hovor s novináři. „Spíš mě mrzelo, že jsem klukům nemohl pomoct minule, proto si to teď budu chtít vynahradit. A proti Walesu dát třeba nějaký gól.“

Góly se od vás teď tak trochu očekávají. Na Euru jste se rozjel a už se nezastavil: posledních patnáct soutěžních zápasů, jedenáct branek.

Počítám s tím, že po šampionátu i dobrém startu v bundeslize budu pod drobnohledem, ale problém s tím nemám. Spíš naopak. Ani nevím, co se změnilo, že mi to tam najednou tak padá, jen věřím ve své schopnosti, jdu po své cestě a rozhodně chci v téhle formě pokračovat.

Je vidět, že si úvod sezony užíváte.

Jo, daří se mně, daří se Leverkusenu, takže i sem na reprezentaci jsem přijel dobře naladěný. Možná cítím maličkou únavu, máme za sebou dost zápasů, cestování a poháry, ale jsem zdravý, to je nejdůležitější.

Čím to, že se Leverkusenu úvod sezony tak povedl?

Přišel trenér Seoane, který nám dal novou tvář. Hrajeme atraktivní útočný fotbal a ve srovnání s loňskou sezonou se prezentujeme víc jako tým. I klima v kabině je lepší, což se na trávník promítá.

Vy si rozumíte zejména s osmnáctiletým parťákem Florianem Wirtzem, čerstvým německým reprezentantem.

Výjimečný talent. Už minulou sezonu měl velmi zajímavou, a to mu bylo teprve sedmnáct. Je hrozně hezký sledovat jeho progres. Leverkusen v něm má velký poklad.

Však ho také bedlivě sledují největší evropské kluby. Vám se žádný po vydařeném Euru neozval?

Nějaké nabídky byly, ale popravdě jsem to příliš neřešil. Nechtěl jsem odcházet a myslím, že ani Leverkusen neměl v plánu mě uvolnit. Byl jsem rozhodnutý, že chci v klubu zůstat a mít mnohem lepší sezonu, než byla ta poslední. A zatím jde všechno podle plánu.

V lize jste po sedmi kolech druzí, jen o skóre za Bayernem Mnichov. A vy osobně ztrácíte v tabulce střelců jediný gól na Haalanda s Lewandowským.

I před rokem jsme dobře začali, do Vánoc se drželi na špičce hned za Bayernem, ale pak se to pokazilo. Proto bude důležité nepolevit, nesmíme udělat stejnou chybu dvakrát. O titul chceme hrát až do konce.

A ta tabulka střelců?

Samozřejmě jsem rád, že se držím nahoře, ale pořád je před námi ještě hodně zápasů a gólů padne strašně moc. Taky může přijít nějaké zranění, takže to pro mě zatím není téma.

Velmi aktuálním tématem je však páteční kvalifikace s Walesem. Z kádru kvůli nejrůznějším zdravotním problémům vypadlo hned několik krajních hráčů, je to komplikace?

Určitě ano, ale nedá se nic dělat. Soupeři zase bude chybět Bale, což jim taky nehraje do karet. Je jasné, že naše sestava se protočí, že to pro nás nebude jednoduché. Uvidíme, jak do toho noví kluci zapadnou.

Zrovna vy jste zvyklý na úzkou kooperaci s Jakubem Janktem. Scházet bude i Vladimír Coufal, jenž vám z pozice pravého beka na Euru připravil dva z pěti gólů.

Je pravda, že s Kubou jsme na sebe v zápasech hodně napojení, víme o sobě a vždycky, když má balon, přesně vnímá, kam mi ho má hodit a naopak. V tom je pro útočníka vždycky těžší, když si musí zvykat na někoho nového. To stejné s Vláďou Coufalem... Nejdůležitější bude komunikace, musíme si vysvětlit naše představy, pochopit se, do zápasu ale zbývá pořád ještě dost času, doladíme to.

Nabízí se vaše spolupráce s Adamem Hložkem, s nímž jste zatím na hřišti dohromady strávili všehovšudy třiačtyřicet minut. Souhlasíte?

Adam je určitě jeden z hráčů, který dokáže zejména v ofenzivě řešit herní situace výborně. Umí dát i gól a věřím, že bychom si na hřišti rozuměli. Zrovna do zápasu s Walesem, proti kterému bude potřeba šikovnost, technika i síla, by se hodil.