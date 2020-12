Těžký rozjezd kvalifikace: Po Estonsku mají Češi hned Belgii a Wales venku

Složení skupiny se fotbalisté dozvěděli v pondělí večer. Vedle favorizované Belgie jim los přisoudil Wales, Bělorusko a Estonsko.

„Kdybych si mohl vybrat, v Belgii bych chtěl hrát na začátku kvalifikace. Počítám, že ještě v březnu na stadionech nebudou fanoušci. A doma někdy příští rok na podzim, to už by diváci u toho být mohli,“ přemítal trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Přání se mu nevyplnilo.

Naopak, došlo k přesnému opaku.

Březnový rozjezd do kvalifikace zrovna národnímu mužstvu nepřál. Začne sice venku u největšího outsidera skupiny. Ale po návratu z Pobaltí hned bude doma čelit největšímu favoritovi a za další tři dny nastoupí ve Walesu.

Ten byl při losu ve druhém výkonnostním koši, Češi až ve třetím, ale mužstva jsou přibližně na podobné úrovni a očekává se, že budou bojovat o druhou příčku.

Národní mužstvo tak 27. března a 30. března odehraje dva velmi těžké zápasy, jejichž výsledky mohou mít výrazný vliv na další vývoj kvalifikace a boj o postup.

V Estonsku odstartuje 24. března.

Program skupiny E 24. března, 20.45: Estonsko - Česko, Belgie - Wales 27. března, 18.00: Bělorusko - Estonsko, 20.45: Česko - Belgie 30. března, 20.45: Belgie - Bělorusko, Wales - Česko 2. září 20.45: Česko - Bělorusko, Estonsko - Belgie 5. září 15.00: Bělorusko - Wales, 20.45: Belgie - Česko 8. září, 20.45: Bělorusko - Belgie, Wales - Estonsko 8. října, 20.45: Česko - Wales, Estonsko - Bělorusko 11. října 20.45: Bělorusko - Česko, Estonsko - Wales 13. listopadu 20.45: Belgie - Estonsko, Wales - Bělorusko 16. listopadu 20.45: Česko - Estonsko, Wales - Belgie

K dalším dvěma utkáním nastoupí český tým v září, už 2. září přivítá Bělorusko a pak se vydá do Belgie, kde se hraje 5. září. Třetí termín v devátém měsíci má Šilhavého mužstvo vyhrazeno pro přípravné utkání.

Následně 8. října se představí proti Walesu a o tři dny později v Bělorusku.

Listopadový sraz začne zase přípravným utkáním a kvalifikaci zakončí 16. listopadu proti Estonsku.

Na šampionát z evropské části kvalifikace přímo postoupí jen vítězové deseti skupiny, druhé týmy půjdou do baráže. A k ní mají už v této chvíli všichni tři adepti na postup - Belgie, Wales, Česko - velmi blízko.

I kdyby Češi skončili až třetí, s velkou pravděpodobností by jim i tak baráž neunikla.

K deseti týmům z druhých míst se totiž připojí dva nejvýše postavení vítězové letošní Ligy národů. Budou to ti, kteří se neumístili na prvních dvou místech svých kvalifikačních skupin.

A mezi vítězi Ligy národů jsou právě Belgie, Wales i Česko.

Pokud by Češi skončili třetí, ze současné sedmé příčky vítězů Ligy národů by se posunuli o dvě místa. Před nimi by tak zůstaly jen čtyři země: Francie, Itálie, Španělsko a Rakousko. A těžko maximálně dvě z nich neobsadí ve svých kvalifikačních skupinách první nebo druhou příčku. Tedy za předpokladu, že nedojde k neobvyklým výsledkům, například že na prvním či druhém místě české skupiny neskončí Bělorusko či Estonsko.

Dvanáct týmů v baráži bude rozlosováno do tří skupin po čtyřech, v nichž se hraje semifinále a finále na jeden zápas. Termíny semifinále jsou 24. a 25. března 2022, tři finálová utkání se pak odehrají 28. a 29. března 2022.