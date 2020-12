Hazard a spol.: poslední šance na pozlacení výjimečné belgické generace?

Kdybyste před pondělním losem vzali v potaz jen matematiku, respektive vypočítaný koeficient, v osudí byste nenašli silnějšího soupeře.

Belgie = první místo v reprezentačním žebříčku FIFA.

Až za ní jsou nejen evropští giganti Francie, Anglie, Španělsko či Německo, ale také Brazílie, Argentina nebo Uruguay.

„Jasný favorit,“ vytušil okamžitě brankář Tomáš Vaclík. „Jsou velice silní, mají našlapaný tým, dorostla jim úžasná generace.“

Dorostla, nebo už přezrála?

To Belgičané možná zjistí příští rok na Euru, které má dokázat, že postavení v žebříčku odráží skutečnost. Posledních šest let platí, že před každým šampionátem patří do nejužšího okruhu favoritů, ale označení zlatá generace si zatím naplno nezaslouží.

MS 2014: čtvrtfinále

Euro 2016: čtvrtfinále.

MS 2018: bronz.

Fotbalisté Belgie po zisku bronzu na mistrovství světa 2018.

A co dvě nadcházející mistrovství, natěsnaná do let 2021 a 2022?



Belgičané věří, že právě tam přijde jejich čas - pokud ne, tak už silná garnitura další šanci nedostane.

Hazardovi je devětadvacet, De Bruynemu a Meunierovi rovněž, další opory - Vertonghen, Alderweireld a Witsel - už překročily třicítku, rychlíku Mertensovi bude příští rok během Eura čtyřiatřicet.

Kanonýr Lukaku, se sedmapadesáti góly reprezentační rekordman, může mít ještě pár pokusů před sebou, ale řada dalších cítí, že je v Kataru - pokud tedy splní povinnost a projdou ze skupiny - čeká poslední šance ukázat, že je Belgie top.

Tenhle úkol berou se vší vážností už teď: naposledy suverénně ovládli skupinu v Lize národů, když pod sebou nechali Dánsko, Island i nabušenou Anglii.

Ale dá se očekávat, že do bojů proti Česku zasáhnou i jména, která se fotbalový svět zatím teprve učí: Doku, Verschaeren, Saelemaekers nebo Bornauw.

Talenty Belgičané chrlí každý rok a vedle nich mohou dál spoléhat na osvědčená jména.