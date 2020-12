Belgie a chmurné vzpomínky na baráž. Jak se Češi sami rozložili

Frustrace, naštvání, křivda. Ale také ne zrovna příkladné chování fotbalistů orámovalo dvě listopadové bitvy v roce 2001.

Tenkrát do nich šli Češi jako favorité, ale ani jednu nezvládli.

I kvůli vyloučení Řepky v poločase prvního utkání.

I kvůli nesourodosti v mužstvu plném individualit. Vyhroceným vztahům mezi hráči i novináři.

Slabší formě, možná určitému podcenění, nedostatečné přípravě...

Vzpomínáte?

Zdeněk Grygera, střídaný po půlhodině kvůli zranění, s ručníkem kolem pasu vyšel ze sprchy a při pohledu do kabiny se zarazil: „Co tady děláš, poločas přece ještě není?“ prohodil k Tomáši Řepkovi, který tam seděl. „Červená karta,“ odpověděl Řepka.

Byla chvíli před přestávkou, Belgie v úvodním utkání vedla 1:0 a Čechy čekal celý druhý poločas v oslabení.

Švýcarský sudí Meyer vyloučil Řepku za to, že se ohnal po dotírajícím Goorovi. „Kryl jsem si míč, roztáhl ruce a nechtěně ho trefil,“ líčil Řepka svou verzi.

Spíš to byl jeden z Řepkových zkratů, blikanců, jak sám své úlety kdysi nazval, než nešťastná událost. „Nezajímá mě, jak to bylo. Viděl jsem červenou kartu a to mi stačí,“ zlobil se tehdejší kouč Jozef Chovanec.

Oslabený tým sice už gól nedostal, ale ztrátu 0:1 z prvního poločasu nesmazal. Nepodařilo se mu to ani v odvetě, podlehl stejným poměrem. Po brance Wilmotse z penalty, kterého fauloval Jankulovski, se neudrželi Nedvěd s Barošem. Oba v závěru dostali červenou kartu a následující rok na podzim chyběli v úvodu kvalifikace o Euro 2004 v Moldavsku.

Po závěrečném hvizdu švédského sudího Friska gólman Srníček slovně napadl belgického trenéra Wasseigeho. Řepka pak dostal trest na čtyři zápasy a pokutu v přepočtu 107 tisíc korun. Srníček musel zaplatit polovinu.

„V mužstvu bylo něco nezdravého a to se v baráži projevilo. Místo toho, abychom se semkli a tvrdě o šampionát zabojovali, tak jsme se jako tým spíš rozložili,“ vzpomínal v roce 2011 Vladimír Šmicer, jeden z přímých aktérů baráže.

„Byli jsme favoriti, ale nezvládli jsme to a překvapivě vypadli. Nikdo z nás neměl dobré období, nedařilo se nám,“ poznamenal Šmicer.

Baráž 2001 Belgie - Česko 1:0 (1:0)

10. listopadu v Bruselu

Branka: 29. Verheyen. ČK: 42. Řepka.

Sestava Česka: Srníček - Grygera (30. Ujfaluši), Novotný, Řepka, Jankulovski - Poborský, Jarošík, Nedvěd, Hašek, Šmicer (46. Hübschman) - Baroš (66. Lokvenc). Zbývající náhradníci: Čech, Baranek, Sionko, Galásek. Česko - Belgie 0:1 (0:0)

14. listopadu v Praze na Letné

Branka: 86. Wilmots z pen. ČK: 88. Nedvěd, 89. Baroš.

Sestava Česka: Srníček - Johana (58. Jarošík), Hübschman, Novotný, Jankulovski - Poborský (46. Sionko), Rosický, Hašek (68. Šmicer), Nedvěd - Baroš, Lokvenc.

„Belgii radši nepřipomínejte, bylo to jedno velké zklamání,“ poznamenal před časem další z pamětníků Tomáš Rosický.

Přitom většinu tehdejšího mužstva tvořili hráči, kteří následně tvořili základ úspěšné Brücknerovy éry.

Jenže proti Belgii se sešlo všechno špatně.

Tahouni Nedvěd s Poborským neměli formu. Kvůli předchozímu vyloučení na Islandu chyběl Koller (dostal čtyři zápasy za to, že se ohnal po soupeři). Po zranění ještě nebyl fit Patrik Berger. Do toho excesy.

Drsňák Řepka tenkrát druhý den na zámku Štiřín, kde reprezentace pobývala, vyšel z hotelového pokoje. Zdrcený, takřka se slzami v očích. Spoluhráči se za něj nepostavili, kapitán Nedvěd jeho vyloučení označil za hlavní příčinu porážky a kouč Chovanec ještě před odvetou poslal Řepku ze srazu domů.

„Už toho bylo dost. Třikrát v této kvalifikaci jsme dohrávali v deseti, sami si děláme problémy,“ říkal tehdy Nedvěd.

„Něco takového jsem ještě nezažil. Oplácení, taková hloupost, to za osm let v reprezentaci nepamatuju,“ hřímal tenkrát Poborský.

Belgie na závěrečném turnaji remizovala s domácím Japonskem i Tuniskem, v rozhodujícím duelu o postup ze skupiny porazila Rusko. V osmifinále narazila na pozdější mistry světa a Brazilcům podlehla 0:2.

Belgie a domácí reprezentace se potkaly také v boji o mistrovství světa 1994. Tenkrát tehdejší Československo, které po rozdělení státu od ledna 1993 dohrávalo kvalifikaci pod hlavičkou RCS, v rozhodujícím utkání v Belgii na kýžené vítězství nedosáhlo.

Příští rok se Belgie a Česko o největší fotbalový turnaj planety střetnou znovu. Tentokrát je jasným favoritem Belgie, první tým světového žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA.

„Věřím, že máme šanci uspět. Proti Belgii si vybavuju tři roky staré vzájemné utkání. Sice jsme prohráli, ale byla to vyrovnaná partie,“ poznamenal současný tahoun národního mužstva Tomáš Souček.

Dalšími konkurenty Čechů a Belgičanů jsou Bělorusové a Estonci.