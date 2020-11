Jak Skoti přepustili místo Čechům. Promarnili jsme velkou šanci, lituje kouč

Mohli to být oni, ne Češi, kdo slavil postup do elitních skupin Ligy národů. Měli to ve vlastních rukou - a možná jedinečná šance jim proklouzla mezi prsty. „Jsme všichni strašně zklamaní,“ reagoval skotský kouč Steve Clarke na porážku v Izraeli (0:1).