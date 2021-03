Lewandowski má poškozené vazy, přijde o duel s Anglií, nejistá je i účast v LM

Dvaatřicetiletý útočník, který v neděli přispěl dvěma brankami k vítězství nad outsiderem 3:0, musel předčasně v 63. minutě vystřídat, poté co absolvoval souboj v pokutovém území. Už na lavičce si koleno ledoval a dnešní vyšetření odhalilo poškozené vazy.

„Případný start proti Anglii by mohl jeho zranění ještě zhoršit a šlo by o zbytečné riziko. Je to správné rozhodnutí, které bere v úvahu i nadcházející účast na mistrovství Evropy,“ uvedl polský svaz s tím, že rekonvalescence může trvat pět až 10 dní. „Po návratu do klubu se Lewandowski podrobí další rehabilitaci,“ dodal.

Polsko tak přišlo před soubojem o první místo ve skupině I o svého kapitána a problémů se obává i Bayern, neboť ho v sobotu čeká důležitý ligový zápas na hřišti druhého Lipska. Před ním má v tabulce jen čtyřbodový náskok.

Vedle útoku na devátý německý titul v kariéře usiluje rodák z Varšavy též o překonání rekordu Gerda Müllera a jeho 40 budesligových tref ze sezony 1971/72. Polský útočník jich má aktuálně na kontě 35 a do konce sezony zbývá odehrát ještě osm zápasů.