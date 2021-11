V létě jsem se dal dohromady, říká Novák. Šilhavý jako by tu byl

„Popichujeme se, ale je to jen sranda. Tak to má být. Kluci, co se sjedou ze všech klubů, by to měli hodit za hlavu. Bojujeme tady všichni společně. Atmosféra je skvělá, nechceme, aby tady bylo dusno. Jsou tu hráči, co si to musí pohlídat, klidně i vyříkat, na tom nic není. Jsme lidi. Ale jsem tu den a atmosféra je, jako by se nic nestalo.“