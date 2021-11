Kuvajt? Šikovní útočníci, vzadu má mezery. Češi se chtějí naladit na finiš

Česko - Kuvajt, předposlední utkání národního týmu v kalendářním roce, výkop v 18:30 v Olomouci.

Příprava, která má mužstvo optimálně přichystat na úterní závěrečné kvalifikační klání s Estonskem.

Česko - Kuvajt ve čtvrtek od 18:30 ONLINE Předpokládané sestavy:

Česko: Mandous - Coufal, Brabec, Kalas, Novák - Souček, Sadílek - Masopust, Barák, Pešek - Vydra. Kuvajt: Ch. Rašídí - Dusárí, Harbí, F. Rašidí, Kalláf - A. Rašidí, Muhsín, Huvaidí, Utaibí, Faníní - Mutavá.

„Pořád je to mezistátní utkání. Chceme ho zvládnout výsledkově i herně. Chceme se naladit na zápas s Estonskem,“ prohlásil Sadílek s tím, že fotbalisté duel s výběrem malé země ležící u Perského zálivu, jež figuruje až na 142. místě světového žebříčku, neberou na lehkou váhu.



Češi od trenérů moc dobře vědí, v čem je jich protivník silný a kde má slabiny, kterých chtějí využít.

„V defenzivě mají určitá okénka a co se týká organizace hry, není to úplně top soupeř. Jejich největší síla je v ofenzivě. Jsou to takoví hračičkové, nebojí se jít individuálně přes víc hráčů. Musíme si dávat pozor, abychom zbytečně neztráceli balony a byli velmi důslední. V ofenzivě pak produktivní,“ poznamenal Sadílek.



Asistent Jiří Chytrý, který na lavičce zaskočí za nemocného trenéra Jaroslava Šilhavého, věří, že Češi coby jasný favorit střetnutí budou dominovat.

„Doufáme, že uplatníme náš způsob hry. Věříme, že je dostaneme pod tlak, že budeme na balonu. Tam bychom mohli mít navrch, zdá se nám, že defenziva je malinko jejich slabší stránkou. Předpokládáme, že budeme dominovat, takže si chceme vyzkoušet věci do útočné hry - postupný útok, řešení finální fáze,“ pravil Chytrý.

Postupový klíč do baráže o MS Ve světové kvalifikaci Češi figurují na druhém místě tabulky o skóre před třetím Walesem, který má ale jeden duel k dobru. Přímo na šampionát postoupí pouze vítěz skupiny, jímž s největší pravděpodobností bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. (ČTK)

Reprezentaci nouzově povede už podruhé. Poprvé musel zaskočit loni v říjnu, kdy měl Šilhavý rovněž pozitivní test na covid-19. Český tým tehdy v Lize národů prohrál ve Skotsku 0:1.



Šilhavý bude během přípravného duelu připravený pro konzultaci na telefonu, trenéři si nicméně plánují případně zavolat až o přestávce, nikoli v průběhu. Základní plán navíc už mají dopředu připravený.

„Máme s trenérem jasně danou představu, jak do utkání půjdeme, máme plán i harmonogram střídání,“ přiblížil Chytrý.



Šilhavého asistent také zmínil, že v listopadových duelech nedozná sestava velkých změn či rozdílů. Proti Kuvajtu má šanci chytat Mandous, jedním ze stoperů bude v obou utkáních pravděpodobně Kalas.

„Předpokládáme, že z velké části bude sestava podobná. Jsou ještě posty, u kterých nejsme úplně rozhodnuti a tohle první utkání by nám mohlo pomoci, abychom se správně rozhodli. Jeden z dílčích otazníků je třeba post hrotového útočníka. Víme, kdo nastoupí od začátku, a pak využijeme střídání do ofenzivy. I tyhle informace budou mít vliv na to, jak se rozhodneme směrem k Estonsku,“ dodal Chytrý.