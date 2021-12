Novák: Český tým jsem nechtěl, ale prioritou je přes Slavii postoupit

Jednatřicetiletý reprezentační bek očekává náročný dvojzápas, ale věří, že se svým celkem přes červenobílé postoupí stejně jako předloni v létě s jiným tureckým mužstvem Trabzonsporem přes Spartu. O soupeři už zběžně mluvil s trenérem Fenerbahce Vítorem Pereirou a předpokládá, že s ním bude hru českého mistra ještě rozebírat.

„Přání jsem měl stejné, jako když byl los dva roky zpátky (v Evropské lize) a dostali jsme Spartu. Nechtěl jsem hrát proti českému týmu, protože českému fotbalu obecně přeji úspěch. Ale samozřejmě je pro mě prioritou, aby můj tým postoupil v soutěži dále,“ uvedl Novák v rozhovoru, který zprostředkovala jeho hráčská agentura Sport Invest.

Předloni v srpnu ještě s předchozím týmem Trabzonsporem vyřadil ve 3. předkole Evropské ligy Spartu po venkovní remíze 2:2 a domácí výhře 2:1. Novák v závěru odvety v Turecku zaznamenal vítěznou branku.

„Myslím, že souboje s českými týmy jsou speciální vždy pro každého, kdo hraje v zahraničí. Snad to opatření dovolí a bude moci přijít celá rodina,“ přál si Novák, aby v únoru kvůli omezením proti koronaviru nebylo uzavřené hlediště.

„Na zápas se Spartou vzpomínám v dobrém. Vyhráli jsme a následně postoupili do základní skupiny, která byla naším cílem. Teď se pokusíme o to samé. Porazit Slavii a postoupit,“ dodal Novák, který ve Fenerbahce působí od loňského léta.

Ve Slavii má řadu spoluhráčů z českého národního týmu. „V kontaktu jsem zatím s nikým ze Slavie nebyl. Akorát Tomáš Vaclík mi psal, že se mám na co těšit,“ řekl Novák, že byl ve spojení s reprezentační brankářskou jedničkou, která hájí barvy Olympiakosu Pireus.

O Slavii se už bavil s trenérem Fenerbahce, Portugalcem Pereirou. „Už se mě lehce ptal. Říkal jsem mu, že Slavie hraje poctivý, běžecký a náročný fotbal. Určitě se k tomu ještě dostaneme, a když bude trenér chtít, tak mu s přípravou pomůžu,“ uvedl Novák.

„Slavii nesleduji každý týden, ale samozřejmě jsem zaznamenal, jak si vedla v pohárech v posledních letech. Nečeká nás nic lehkého, ale věřím v náš postup,“ doplnil Novák, jehož týmu aktuálně patří v turecké lize páté místo.

Fenerbahce přešlo do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy poté, co v Evropské lize skončilo ve skupině třetí a nepostoupilo. „Zklamání samozřejmě pořád trvá, ale to k fotbalu prostě patří. Teď budeme bojovat a snažit se dojít co nejdál v Konferenční lize,“ řekl Novák.

Zatímco v Česku může kvůli opatřením proti koronaviru na stadiony maximálně tisíc diváků, v Turecku aktuálně kapacita omezena není. Stadion Fenerbahce pojme přes 50 tisíc fanoušků. Je otázkou, jaká bude v obou zemích situace v únoru.

„Trošku se toho samozřejmě obávám. Vím, že v Česku smí pouze omezený počet fanoušků. Na druhou stranu by to pro nás mohla být i výhoda. V Turecku může na stadion každý, kdo má platné očkování, takže určitě na tento zápas bude vyprodáno,“ mínil Novák. „Všichni se těší i do Prahy. Máme spoustu fanoušků v Evropě, a jestli to opatření dovolí, tak náš sektor bude stoprocentně plný,“ dodal bývalý hráč Zlína, Jablonce či dánského Midtjyllandu.