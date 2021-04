ONLINE: Šance na historický postup. Fotbalistky bojují se Švýcarkami o Euro

Svěřenkyně trenéra Karla Rady poslala v prvním utkání v Chomutově ve 49. minutě do vedení z penalty Kateřina Svitková, ale v 90. minutě z dalšího pokutového kopu srovnala Ana-Maria Crnogorcevicová.

ONLINE: Švýcarsko vs. Česko Začátek utkání je naplánován na 20:00

„Podle mě to absolutně nebyl faul a všichni to víme. Šlapák jako prase na mě, já jsem trefila balon a rozhodčí udělala, co udělala,“ durdila se po kontroverzní situaci záložnice West Hamu Svitková, která byla označena za původkyni provinění.

Může Češky pocit křivdy na umělé trávě v Thunu nabudit? „Bude tam mnohem rychlejší terén, který může zvýhodňovat Švýcarky v kombinaci. Musíme být agresivní, vystupovat a nenechat jim prostor. Šance pořád vidím 50 na 50,“ podotkl kouč Rada.

Play off o Euro hrají české reprezentantky potřetí v historii, při obou předchozích účastech v baráži v letech 2005 a 2009 nestačily na Itálii.

V uplynulé kvalifikační skupině skončily Radovy svěřenkyně za Španělkami a nevešly se mezi tři přímo postupující týmy z druhých míst. Na šampionát v Anglii v roce 2022 prošlo i devět vítězů skupin. Připojí se k nim i český výběr?

Historický úspěch mu přinese jakákoli výhra či plichty 2:2, 3:3 atd. Švýcarkám stačí k postupu i bezbranková remíza.