Dát gól a postoupit. Fotbalistky čelí výzvě. Dostanou se na Euro?

Zakaboněný pátek v Chomutově. Parta děvčat v červených dresech se šourá ze hřiště. Byly tak blízko výhře nad silným Švýcarskem, jenže inkasovaným gólem v 90. minutě z penalty nakonec o nadějný výsledek do odvety přišly.

Se zklamanými výrazy si plácají se soupeřkami, zatímco Kateřina Svitková, záložnice West Hamu United, míří rázně k rozhodčí a žádá vysvětlení. Právě Svitková totiž namísto odkopu míče z vlastního vápna do bezpečí brnkla soupeřce o nohu. Penalta, gól a 1:1.



O čtyři dny později je tu zápas číslo 2 v Thunu. Aby měly naději, musí skórovat. Historický postup jim přinese jakákoli výhra či plichty 2:2, 3:3 atd. Švýcarkám stačí k postupu bezbranková remíza.

„Máme na ně. Do odvety jdeme s tím, že umíme vstřelit gól a prostě ho vstřelíme,“ věří Svitková, čtyřnásobná nejlepší fotbalistka roku. „Oba týmy už budou vědět, co od soupeřek očekávat. Bude to rychlejší, protože se hraje na umělce, ale nezbývá nám nic jiného než vyhrát,” přidává se kapitánka Petra Bertholdová.

Bude to ale pořádná fuška. Švýcarky jsou favoritky vzhledem k úvodnímu duelu v Česku, kdy měly zejména ve druhé půli více ze hry, i při pohledu na žebříček FIFA. Češky najdeme na 27. místě, Švýcarky jsou sedmnácté, vede USA před Německem a Francií.



Karel Rada, trenér ženské fotbalové reprezentace

„Ano, rychlejší hřiště může zvýhodňovat Švýcarky v kombinaci, ale my musíme být agresivní a důrazní a včas vystupovat. Nenechat jim prostor a být všude dřív,“ nabádá trenér českého týmu Karel Rada. „Chceme postoupit a víme, že není soupeř, který by se nedal porazit.“

Padesátiletý kouč a bývalý stoper má stříbro z Eura 96 a zahrál si i na Euru 2000. Po dvaadvaceti letech by se tak mohl na evropský šampionát podívat opět, byť v jiné roli.

Mistrovství Evropy žen se koná příští rok v Anglii. Češky hrály baráž o Euro už v letech 2005 a 2009, v obou případech nestačily na Itálii.