České fotbalistky rozehrají baráž o Euro se Švýcarskem

„V roli favorita je Švýcarsko a my se musíme připravit tak, abychom dokázali uspět. Chceme postoupit a víme, že v kvalifikaci s nimi například Chorvatsko dokázalo remizovat. Byly tam takové výsledky, že není soupeř, který by se nedal porazit,“ řekl Rada pro web FAČR.

České fotbalistky na Švýcarky narazily v předchozí evropské kvalifikaci. V prosinci 2015 prohrály venku vysoko 1:5 a v domácí odvetě v červnu 2016 utrpěly další debakl 0:5.

„Je to vyspělý tým. Většina hráček hraje v dobrých zahraničních soutěžích a musíme si dávat pozor na jejich rotaci, nebezpečné střely ze střední vzdálenosti a brejkové situace. Je to komplexní výběr,“ uvedl kouč Rada.

Jeho svěřenkyně v uplynulé kvalifikační skupině skončily za Španělkami a nevešly se mezi tři přímo postupující týmy z druhých míst. Na šampionát v Anglii v roce 2022 prošlo i devět vítězů skupin. Češky si zahrají play off potřetí v historii. Při obou předchozích účastech v baráži v letech 2005 a 2009 nestačily na Itálii.

„Dáme do toho všechno. Myslím si, že to bude jeden z životních zápasů nejen pro mě, ale pro celý tým. Já doufám, že se na nás konečně usměje štěstí a postoupíme na velký šampionát,“ prohlásila česká kapitánka a útočnice Lucie Voňková.

„Švýcarky jsou rychlé v přechodu, dokážou dobře držet míč, takže možná budou chvilkami dominovat a jsou nebezpečné ve vápně. Už se dvakrát hrála baráž, nyní je to potřetí a bylo by fajn, aby se to konečně povedlo,“ přidala záložnice Tereza Krejčiříková.