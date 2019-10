VIDEO: Poborský předal jeden z dresů z charitativní aukce

Dobročinná aukce se konala 12. září na iDNES.cz, dražilo se šest slavných dresů, které během své bohaté kariéry legendární záložník Poborský posbíral.

Celkem to vyneslo 225 100 korun, nejvíc stál Poborského dres z jeho éry v Laziu Řím a to 68 tisíc. Následoval ten Pavla Nedvěda, rovněž z Lazia, za 52 tisíc.

„Jsem překvapený, kolik se vybralo. Je to nádherné číslo. Vůbec jsem to nedokázal odhadnout. Tereza říkala, že když to bude sto tisíc korun, tak to bude pěkné,“ poznamenal Poborský při předání dresů výhercům.

Ivan Krechňák vydražil reprezentační triko italského stopera Alessandra Nesty za 22 tisíc korun. Poborský jeho dres vyměnil po zápase na mistrovství Evropy 1996.

„Původně jsem z dražby chtěl Roberta Carlose, ale cena vylétla příliš vysoko,“ poznamenal Krechňák.

Nakonec kanárkově žlutý dres brazilského obránce za necelých 42 tisíc korun stejně získá jako druhý v pořadí, vítěz aukce totiž do stanoveného termínu nezaplatil. „Manželka bude ze mě mít radost,“ prohodil Krechňák s úsměvem.

Vystudovaný lékař před pár lety se svými kamarády založil společnost Powerplay studio, která je zaměřená na vývoj online sportovních her. Víc než padesátičlenný mezinárodní tým dosud vydal šestnáct her především na mobilní platformu. Má patnáct milionů registrovaných uživatelů. Nejznámější jsou Biathlon Mania a Ski Jump Mania 3.

Sbírání sportovních relikvií jako slavné dresy, medaile z vrcholných akcí a podpisy osobností jsou Krechňákovým koníčkem. „Jsme na to čtyři a děláme to na podporu sportu. Na hodně úspěšných lidí se zapomnělo a my je chceme připomenout.“

Na setkání s Poborským v sídle vydavatelské společnosti MAFRA a.s. si přivezl pamětní mince z mistrovství Evropy 1996 a medaile stříbrných Portugalců z Eura 2004, aby mu je fotbalista podepsal.

Cenné sportovní artefakty se svými třemi kamarády kupuje na internetu nebo dostává darem. Ve sbírce mají také zlaté medaile od oštěpařky Dany Zátopkové a boxera Jána Zachary z olympiády v Helsinkách 1952. Nebo dres nejslavnějšího slovenského hokejisty Petera Šťastného z NHL All Star Game z osmdesátých let minulého století.

V úterý do sbírky přibyl dres Alessandra Nesty z utkání základní skupiny mistrovství Evropy 1996. Češi se právě od vítězství s Itálií (2:1) odrazili k postupu ze skupiny a došli až do finále.

A právě Poborského dres z finálového duelu proti Německu má nejasný osud. „V kabině po finále jsem ho dal prezidentovi Havlovi. Ale když mu pak vykradli dům, přišel i o ten dres,“ poznamenal Poborský.