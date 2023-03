A Just budu slavný! Jak fotbal vzpomíná na podsaditého mistra kanonýra?

Je to k nevíře, ale proti Československu nenastoupil ani jednou. Zato Portugalcům nasázel hattrick. Rakušanům to samé. Paraguay roznesl na kopytech. Proti Brazilcům se trefil. Proti Španělům a Jugoslávcům jakbysmet. Taky proti Skotům, Severním Irům, Španělům. Just Fontaine byl ve své době fotbalový fenomén.