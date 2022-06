Šilhavý: Tyhle zápasy nás posouvají. Tým má velkou sílu, nikdo nefňuká

„Když vezmu v úvahu načasování srazu v době dovolených, po náročné sezoně, musím říct, že kluci k tomu přistoupili jako profíci, s absolutní disciplínou,“ chválil. „Zvládli to skvěle.“

Jak těžké pro hráče bylo odehrát čtyři top zápasy v tak krátkém úseku?

Musím pochválit hlavně kluky, kteří vytvořili osu týmu: Souček, Zima, Coufal, Brabec, Sadílek, který se bohužel zranil. Smekám před nimi. Měli vždycky jen dva tři dny volna, ale pokaždé se dali dohromady, nikdo nefňukal, že by chtěl střídat nebo nechtěl hrát. Tým vedený takovými charaktery má velkou sílu.

Jaký zážitek si odnášíte ze zápasu v Málaze?

Úžasný. Stadion plný, diváci fandili... myslím, že i díky atmosféře jsme odehráli výborný zápas. Zvlášť první poločas nám vyšel velmi dobře, vysoko jsme napadali, byli jsme aktivní, z toho pramenily šance, které jsme bohužel nedali. Ve druhém poločase jsme se o totéž snažili znovu, ale po druhé brance už nebyla síla s tím něco udělat.

Vypadalo to, jako by rámus z tribun na začátku víc nahecoval vás než domácí.

Máte pravdu, bylo to tak. Známe sílu španělského fotbalu, víme, jací jsou v jejich týmu skvělí hráči, myslel jsem, že nás zatlačí víc. Ale překvapili jsme je aktivitou, hráli jsme odvážně. Je škoda, že jsme nedali gól.

Taky vás jistě mrzí, že se zranil záložník Sadílek. Jak hodnotíte Krále coby jeho záskok?

Vím, že jeho nominace byla kritizovaná, ale pořád v něm vidíme dobrého fotbalistu. Zřejmě teď přestoupí, začne znovu pravidelně hrát. V Anglii poctivě trénoval a zkušenosti, které nasbíral, prokázal i dneska.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte fotbalisty za jejich výkon ve Španělsku

Tým se musel srovnat s několika absencemi. Ukázalo se, že má Česko kde brát?

Když jsme analyzovali video před zápasem se Španěly, psali jsme na tabuli jejich pravděpodobnou sestavu s názvy klubů, kde ti hráči hrají: Barcelona, Barcelona, Real, Chelsea... A my jsme přijeli v tomhle termínu, s dodatečně nominovanými a stejně to zvládli. Rozdíl v souhře nebo rychlosti byl samozřejmě znát, ale my jsme dokázali vzdorovat a ukázali charakter.

Udržení v elitní skupině vám teď komplikuje to, že Švýcaři porazili Portugalsko. Překvapení?

Já nejsem vůbec překvapený, Švýcarsko má velice silný tým. Nevím přesně, v jaké hráli Portugalci sestavě, jen to, že Ronaldo měl volno. Ale bez ohledu na to překvapený nejsem.

Jak teď vidíte vývoj skupiny?

Očekávaní favoriti jsou v čele a pro nás má každý bod cenu zlata, stejně jako konfrontace s nejsilnějšími. Budeme se teď připravovat na Portugalsko a i když je to silný tým, viděli jsme, že je můžeme taky zaskočit a udělat body. Se Švýcary se tak budeme prát nejdřív na dálku a pak si to rozdáme u nich.