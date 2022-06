Tým chválím, řekl Souček. Zkusil na Cakira, jestli by první gól neodvolal

Bylo na něm vidět, jak ho mrzel výsledek, ale zklamaný rozhodně Tomáš Souček nebyl.

„Musím celý tým pochválit. Byl to těžší zápas než před týdnem doma proti Španělsku. My na ně vlítli od první minuty, vytvořili jsme si šance. Ale jak to dopadlo, jste viděli,“ poznamenal krátce před horkou nedělní půlnocí v Málaze.

Ve čtvrtek 0:2 v Portugalsku, teď stejné skóre ve Španělsku. Přitom minulý týden jste ve dvou domácích zápasech dali čtyři branky. Proč tentokrát ne?

Myslím si, že jsme se prezentovali dobře. Nezalezli jsme, snažili jsme se hrát vyrovnanou partii a šance jsme si vytvořili. Když hrajete venku, tak je to někdy v koncovce složité. Celý zápas napadáte, hrajete na maximum a pak ještě potřebuje v rozhodující chvíli zachovat klid. To jsme nezvládli. Příště se v tomhle musíme zlepšit.

První gól jste dostali po vaší nejlepší pasáži v zápase. Vy jste pak u sudího Cakira cosi reklamoval. O co šlo?

Přišlo mi, že asi dvě minuty před gólem byl balon při centru domácích za čárou, tak jsem to na něj zkusil, ať si to zkontroluje. Je mi jasný, že to bylo už dlouho, že to asi bylo zahrané. Byl jsem přesvědčený, že gól bude platit.

V Málaze bylo vyprodáno, jak se vám v bouřlivé kulise hrálo?

Jedním slovem: úžasný. Už při rozcvičení byl stadion zaplněný a lidi byli slyšet. Jak se začalo hrát, kotel byl skvělý. I Španělé, s kterými jsem se bavil, říkali, že to tady mají rádi. Ale v Portugalsku to bylo podobné, taky výborná kulisa. O to je to pro nás těžší hrát venku. Já jen doufám, že až budeme v září hrát doma s Portugalskem, tak nás fanoušci taky poženou.

Pro vás to byl čtyřiašedesátý zápas sezony, čtvrtý během jedenácti dnů. Jste unavený?

I kdyby se hrálo sto zápasů a pak byl reprezentační sraz v době dovolené, tak je zapotřebí, aby hráči přijeli. Národní mužstvo je prostě speciální, žádný klub se tomu nevyrovná. Já to tak mám. Kdo nechce, ať jde do reprezentačního důchodu.

V elitní úrovni Ligy národů jste nováčkem, máte za sebou čtyři utkání. Jak byste české vystoupení hodnotil?

Máme čtyři body, nejsme na sestupové příčce, takže je to dobrý. Pořád jsme ve hře o záchranu. I příští ročník v Lize národů chceme hrát s těmi nejlepšími týmy. V září si to rozdáme. Každopádně to byl dobrý sraz po herní stránce.