Brabec: Škoda šancí. Rvačka o Ronaldův dres? Nechceme být jak Češi na výletě

Čeští fotbalisté ve svém třetím vystoupení v nejvyšší úrovni Ligy národů v Portugalsku prohráli 0:2. Brabce aspoň musí těšit, že jednomu z nejlepších fotbalistů světa nedovolil skórovat, Ronalda zastoupili Cancelo a Guedes.

„Gól sice nedal, ale má tři body,“ poznamenal obránce.



Ronaldův dres jste nechtěl?

Já rvačky o dresy moc neuznávám, nemám to rád. Myslím si, že v tomhle jsme se taky už někam posunuli. Spousta kluků už proti takovým hráčům hrála, mají zkušenosti z pohárů... Nechceme vypadat jak Češi na výletě.

V Lisabonu jste nebyli, byť jste prohráli. Měli jste tři čtyři nadějné příležitosti.

Je pro nás samozřejmě škoda, že jsme nějakou nedali, že jsme je nepotrestali jako minule Švýcary i Španěly. Jinak bychom i Portugalce pozlobili. Hrát s nimi vabank by nás asi stálo lepší výsledek, ale je škoda, že třeba za stavu 2:0 jsme víc nevyužili toho, že už byli až moc klidní.



S Ronaldem jste si poradil, hrál přímo na vás. Jaký byl?

Bránit ho je výzva, ale z toho si člověk nemůže nic dělat. Dostali jsme se do A skupiny Ligy národů, takoví hráči nás tu čekají. On si pro míče chodí hodně dolů, takže zase tolik soubojů - jako s hrotovými útočníky v předchozích zápasech - jsem s ním neměl. Hrát na něj je však zážitek, je to jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Jen ke konci mi přišel takový vzteklý, chtěl dát gól, hecoval spoluhráče, ale neprosadil se.

S Portugalci jste prohráli, předtím remizovali se Španěly. Přišli vám Portugalci lepší?

Právě že ne, já dávám výš Španěly.



Po polovině soutěže máte čtyři body a takový je přesně i váš náskok na poslední Švýcary. Je záchrana zase blíž?

Jsem rád, že Španělsko vyhrálo ve Švýcarsku, to je pro nás důležité. Děláme, co je v našich silách. Kdyby se nám tady povedlo získat bod, nebo třeba i tři, byli bychom šťastní, bohužel to neklaplo. Ale snažíme se a jsem rád, že nám to v prvních dvou zápasech přineslo ovoce.

ZNÁMKOVÁNÍ Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů v Portugalsku?

Cítil jste, že Portugalci hodně zlobili hlavně po pravé straně?

Cancelo měl svůj den, je fakt, že přes jeho lajnu byli hodně aktivní. Musíme si to vyhodnotit u videa, ale taky vidět jejich obrovskou kvalitu.

Jak jste si užil atmosféru? Stadion obíhaly mexické vlny.

Vlny jsem ani moc nevnímal, ale atmosféra byla nádherná. Zážitek.

Jak se cítíte vy osobně? V reprezentaci jste se usadil v základní sestavě a za výkony slyšíte chválu.

Cítím se dobře už delší dobu. Chválu slyším spíš od nejbližších, ale pokud mě někdo ocení i v médiích, jsem samozřejmě rád. Taky ale dobře vím, že po jednom zápase může být všechno jinak.